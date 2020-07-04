İBB ve ODTÜ hazırladı! İstanbul’un tsunami eylem planı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), deprem tehdidi altındaki kentte, olası tsunami senaryoları ve eylem planları üzerine bir çalışma gerçekleştirdi.

İBB ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) işbirliği ile hayata geçirilen çalışmanın ilk etabında, “İstanbul Marmara Kıyıları Tsunami Modelleme, Hasar Görebilirlik ve Tehlike Analizi Güncelleme Projesi” 2018 yılında tamamlanmış, kentin denize kıyısı olan ilçelerdeki tsunami etkileri araştırılmıştı.

Çalışmanın ikinci etabında ise “İstanbul Tsunami Eylem Planı (2019)” ortaya konuldu. Bu çalışmayla, belirlenen risk faktörlerine göre, her bir ilçe için olası kayıpların en aza indirgenmesini sağlayacak eylemler belirlendi.

17 İLÇENİN TSUNAMİ RAPORU

Çalışma; Adalar, Avcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Fatih, Kadıköy, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Pendik, Silivri, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu olmak üzere İstanbul’un denize doğrudan kıyısı olan ve tsunamiden belirgin şekilde etkileneceği öngörülen 17 ilçe için gerçekleştirildi.

Tsunami tehlike ve risk analizleri ile riskin azaltılmasına yönelik eylemler, her bir ilçe için ayrı ayrı raporlanarak, https://depremzemin.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz/#le-tsunam-blg-ktapiklari web sitesi üzerinden kamuoyuyla da paylaşıldı.

ADALAR’DA BİNDEN FAZLA YAPI ETKİLENECEK

Rapora göre Adalar'da dalga boyunun 12.3 metreye kadar çıkacağı ve binden fazla yapıyı etkileyeceği, Büyükçekmece'de tsunamiden etkilenen yapı sayısının bin 400'ü bulacağı, Kadıköy'de denizin bin metre kadar içeri gireceği öngörülüyor.

Rapora göre İstanbul'daki ilçelerin durumu özetle şöyle:

* Adalar'da binden fazla yapı tsunamiden etkilenecektir. İlçe genelinde maksimum su basma derinliğinin (dalga boyu) noktasal olarak 12.3 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

* Avcılar'da maksimum su basma derinliği 5.2 metreye ulaşabilmekte; yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 780 metre.

* Bakırköy'de su basma mesafesi, dere yatağı boyunca yaklaşık bin 200 metreye ulaşmaktadır. İlçede maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 6.41 metreye ulaştığı hesaplanmıştır.

* Beşiktaş'ta su basma mesafesi denizden yaklaşık 200 metreye ulaşmaktadır.

FATİH'TE 7 METRELİK DALGA BOYU

* Beylikdüzü'nde maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.11 metreye ulaşmaktadır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 350 metreye ulaşmaktadır.

* Beyoğlu'nda karadaki maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 3.04 metreye ulaşmaktadır. 170'den fazla yapının tsunamiden etkileneceği öngörülmektedir.

* Büyükçekmece'de maksimum su basma derinliği, noktasal olarak 8.59 metreye ulaşacak; bin 400 yapı tsunami baskınından etkilenecektir.

* Fatih'te su basma derinliğinin noktasal olarak 7.02 metreye ulaştığı; yatayda ise su basma mesafesinin yaklaşık 650 metreye ulaştığı tespit edilmiştir.

KADIKÖY’DE DENİZ BİN METRE İÇERİ GİRECEK

* Kadıköy'de noktasal olarak su basma derinliğinin 7.79 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi dere yatakları boyunca yaklaşık bin metreye ulaşmaktadır.

* Kartal'da maksimum su basma derinliğinin 5.84 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 300 metreye ulaşmaktadır.

* Küçükçekmece'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.38 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık bin 230 metreye ulaşmaktadır.

* Maltepe'de maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 7.96 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 670 metreye ulaşmaktadır. Maltepe Orhan Gazi Şehir Parkı tamamen sular altında kalmaktadır.

* Pendik'te maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 5.71 metreye ulaştığı hesaplanmıştır. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 400 metreye ulaşmaktadır.

SİLİVRİ’DE BİN 500’DEN FAZLA YAPI ETKİLENECEK

* Silivri'de maksimum su basma derinliğinin 7.89 metreye ulaştığı hesaplandı. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık iki bin metreye ulaşıyor. Bin 500'den fazla yapı tsunamiye maruz kalacak.

* Tuzla'da maksimum su basma derinliği, noktasal 6.34 metre. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 600 metreye ulaşmakta.

* Üsküdar'da maksimum su basma derinliğinin noktasal olarak 3.37 metreye kadar ulaşacak. Yatayda ise su basma mesafesi yaklaşık 365 metre olarak hesaplandı.

* Zeytinburnu'nda maksimum su basma derinliği noktasal olarak 5.95 metre, su basma mesafesi yaklaşık 470 metreye olarak hesaplandı.