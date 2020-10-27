İçişleri’nden tartışılacak ’29 Ekim’ genelgesi: Müsaade edilmeyecek

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla 81 İl Valiliğine bir genelge gönderildi. Covid-19 salgını nedeniyle tedbirlere uyulmasının büyük önem taşıdığı belirtilen genelgede, şu ifadelere yer verildi;

*Cumhuriyetimizin ilanının 97. yıldönümünün kutlanacağı Cumhuriyet Bayramı törenlerinin, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz ‘kontrollü sosyal hayat' döneminin maske ve temizlikle birlikte temel prensiplerinden olan fiziki mesafe kuralına riayet edilebilmesi için bazı ilave önlemlerin alınarak kutlanması dönemsel bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta.

SINIRLI SAYIDA KATILIMCI

Genelgede, tören ve kutlamaların temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilmesi; Covid-19'a ilişkin tüm tedbirlerin uygulanması; tören ve kutlamalara katılacak katılımcı sayısının sınırlandırılması; 28 Ekim'de gerçekleştirilecek çelenk sunma törenlerinin kamu kurum ve kuruluşları ile Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcileri, şehit ve gazi dernekleri temsilcilerinden oluşan sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi ve tebrik kabullerinin açık alanda ve büyükşehirlerde 60, diğer illerde 40 kişiyi geçmeyecek şekilde sınırlı sayıda katılımcıyla gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

MÜSAADE EDİLMEYECEK

Kamu kurum ve kuruluşlarının, özel işyerleri ve binalar ile caddelerin bayrak ve flamalarda donatılmasına önem verilmesi, yurttaşların evlerinin cam ve balkonlarını Türk bayrağı ile donatması konusunda teşvik edici paylaşımlarda bulunulması gerektiği belirtilen genelgede, Cumhuriyet Bayramı'na yakışır ses ve ışık gösterilerinin ve çevrimiçi etkinlikler düzenlenmesi gibi konulara dikkat çekildi.

Genelgede ayrıca, “Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtabilecek ve aynı zamanda salgınla mücadele koşullarına uygun tören/etkinlik/programlara yer verilmesi, Tören ve Kutlama Komitesi tarafından düzenlenerek Vali/Kaymakam tarafından onaylanan tören ve kutlama programı dışında başkaca bir kurum/kuruluş tarafından program düzenlenmesine müsaade edilmeyeceğinin bildirilmesi gerektiği değerlendirilmekte” ifadeleri kullanıldı.

CHP’DEN ART ARDA TEPKİLER

İçişleri’nin valiliklere gönderdiği genelgeye CHP’li vekillerden de tepki geldi. CHP grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bu, milli bayramlara getirilen kaçıncı yasak! Vatandaşlarımızın pandemi şartlarına ve hijyen kurallarına uyarak, Cumhuriyetimizi kutlamasına keyfi yasak getiremezsiniz! Ahlat’ta, Ayasofya’da, iktidar partisi kongrelerinde bulaşmayan virüs 29 Ekim günü mü bulaşacak?” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Ayasofya'nın 350 bin kişi ile ibadete açılmasına yasak yok, Malazgirt Zaferi etkinliklerine yasak yok, AKP mitinglerine yasak yok, Cumhurbaşkanı'nın “keyif çayı” dağıtmasına yasak yok; Söz konusu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olunca virüs var!” ifadelerini kullandı.

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise, “30 Ağustos Zafer Bayramından sonra şimdi de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı önlem alarak dahi kutlamamız yasaklanıyor. Gücünüz yetmeyecek asla, içimizdeki Cumhuriyet sevgisini ve Atatürk sevdasını yok etmeye. Size rağmen halkımızla bayramımızı kutlayacağız” dedi.

ÇATAKLI’DAN AÇIKLAMA

Genelgenin ardından açıklama yapan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise herhangi bir kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çataklı, ” “29 Ekim kutlanacak! Hem de coşkuyla” ifadelerini kullandı.

30 AĞUSTOS’TA DA YASAK GELMİŞTİ

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri, 81 ilin valiliklerine gönderilen genelgeyle yasaklanmıştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 19 Ağustos 2020 tarihinde gönderilen genelgede, “30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98'inci yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi” ifadelerine yer verilmişti; İşte o genelge:

30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98. yıl dönümü münasebetiyle il/ilçelerimizde yapılacak kutlamaların içerisinde bulunduğumuz Pandemi süreci göz önüne alınarak;

– Çelenk sunma programının, Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, şehit ve gazi derneklerinden birer temsilcinin katılımıyla maske kullanımı ve mesafe kuralına riayet edilmesi suretiyle asgari düzeyde gerçekleştirilmesi,

– Valilik ve kaymakamlıklarda tebriklerin kabulü programı yapılmaması ve Valiliklerce resepsiyon düzenlenmemesi,

– Şehitlik ziyaretlerinin asgari katılımla maske kullanımı, mesafe kuralına uygun ve kısa süreli olarak icra edilmesi,

– Bütün vatandaşlarımızın evlerinin cam ve balkonlarını Şanlı Bayrağımız ile donatılmaları yönünde Valilik/Kaymakamlıklarca teşvik edici paylaşımlarda bulunulması,

– 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 98.yıl dönümü münasebetiyle belirtilen program dışında herhangi bir etkinlik yapılmasına müsaade edilmemesi,

– Programın yapılacağı alanlarda Belediye Başkan Vekili görevlendirilmesi yapılan il ve ilçeler başta olmak üzere güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede alınması hususlarının başta Vali Kaymakamlar olmak üzere il/ilçedeki sıralı/sorumlu amirler tarafından bizzat takip edilmesini, ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonun sağlanmasını ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini önemle arz ve rica ederim.