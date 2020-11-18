İçme suyu havzasına atık depolama tesisi yapılacak

Kirazlıyayla kadınlarının gece-gündüz aylardır sürdürdüğü eylemlere rağmen, Lübnanlı maden şirketinin faaliyet alanını genişletme ve atık tesisi projesinin önü alınamadı. İdari mahkeme, çevreye zarar vereceği bilirkişi raporunda açıkça saptanmış olmasına karşın Lübnan şirketine verilen olumlu ÇED raporunun iptali talebini reddederken, şimdi de Asil Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin Orhangazi'de cüruf atık alanı projesi ortamı gerdi.

CHP Bursa il Başkanı İsmet Karaca, Asil Çelik'in yapmak istediği cüruf atık projeyle ilgili ÇED raporunun bugünlerde tamamlanacağını belirterek, bu projeden derhal vazgeçilmesini istedi.

“ORHANGAZİ'DE YAŞAYANLAR TEHDİT ALTINDA”

Çevrede köylerin kışlık mera olarak kullandığı bu alana endüstriyel atık depolaması yapıldığı takdirde, hayvancılıkla geçinen köylülerin meradan yararlanma imkânının ortadan kalkacağını dile getiren Başkan İsmet Karaca, şunları söyledi:

“İl yöneticilerimiz, Belediye Meclis üyelerimiz ve Orhangazi İlçe Başkanımız Ender Teke ile bu bölgede incelemelerde bulunmuştuk. Fındıklı muhtarının da aralarında bulunduğu bölge halkıyla da görüştük. Öncelikle cüruf depolama tesisine dönüştürülmek istenen bu alan, imar planlarında depolama alanı olarak geçmiyor. Dolayısıyla imar değişikliği olmadan sözü edilen tesisin yapılması kanunsuzluktur.

Buna ilave olarak, Orhangazi'yi besleyen su kaynaklarının başında gelen Nadır su havzasının içinde bir nokta. Su kaynaklarının damarları bu projenin yapılacağı bölgeden besleniyor. Bu kaynaklar da hem ilçe merkezine hem köylere içme suyu sağlıyor. Bu bölgede yıllardır faaliyet gösteren taş ocaklarının su kaynaklarında yol açtığı kirliliğe ilave olarak, bir de bu depolama tesisi yapılamaz.

Bölgede yaşayanlar depolanma tesisine de bu projeye de karşı. Bursa deprem kuşağında. O tür bir depolama tesisinin, olası büyük deprem durumunda yol açması muhtemel kirlenmeyi de göz önünde tutmak gerek.”

“HALKIN YÜZDE 81’İ PROJEYE KARŞI”

Fındıklı Köyü başta olmak üzere çevredeki yerleşim birimlerinin bu projenin yaratacağı aşırı trafiğin tehdidi altında kalacağına da işaret eden CHP’li Karaca, ÇED için yapılan ankette, bölge halkının yüzde 81'inin depolama alanına karşı çıktığını vurgulayarak, “Projeye evet diyen bir tek kişi yok. Yüzde 81 direkt karşı çıkıyor, yüzde 19 ise ancak belirli koşullar yerine getirilirse projeyi destekleyebileceğini belirtiyor. Bu da Orhangazi halkının itirazlarına rağmen bu tesisin yapılmaya çalışıldığını ortaya koyuyor” dedi.