İçme suyuna mazot karıştılar! Binlerce kişi ölümden döndü!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde akılalmaz olay… İlçenin Dikmen-Balkaya mevkiindeki içme suyusu deposunun kilidinin açarak mazot karıştırıldığı ortaya çıktı. İlçede bir süre su kesintisi yaşandı.

AKP’Lİ BAŞKANDAN KAFA KARIŞTIRAN SÖZLER

Hendek AKP İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal ise suya mazot karıştırılmasıyla ilgili olarak “Adli tahkikat aşamasına zarar vermemek maksadıyla ayrıntısını sizlerle şuan paylaşamıyorum. İlçemizde yaşanan su problemi dışarıdan müdahaleyle gerçekleşmiş bir vaka” dedi.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, ilçe ve büyükşehir belediyesinin konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmamasını eleştirdi:

SU DEPOSUNUN KİLİDİ VE GÜVENLİK KAMERASI YOK

* Böylesi alçak bir insanlık suçu nu işleyenlerin yakalanıp Türk adaletine teslim etmek için başta Hendek Belediyesi ve Sakarya BŞB neden bir suç duyurusunda bulunmamıştır? Dikmen Balkaya'daki su deposunun kilidi ve güvenlik kamerası dahi neden yoktur.

HALK SİZİN SİYASİ OYUNLARINIZIN PİYONU DEĞİL

* Hendek halkı adına süreci titizlikle takip edeceğim. Hiç kimsenin siyasi hesaplaşmasının ve itişip kakışmasının bedelini Hendek halkına ödetmesi asla kabul edilemez! Hendek halkı sizin siyasi oyunlarınızın piyonu değildir!

BELEDİYE: ARAŞTIRMALAR SÜRÜYOR

MHP’li Hendek Belediyesi, akşam saatlerinde yaşanan skandalı sosyal medya hesabından “Koku problemiyle ilgili açıklama” diye duyurdu ve şu bilgileri paylaştı:

* İçme sularındaki kokunun tarafımızca ilk tespit edildiği andan itibaren, SASKİ ve ilçe sağlık müdürlüğü ekiplerine acilen bilgi verilmiştir. Sorunun tespit edildiği andan itibaren sahur vaktine kadar, SASKİ ekipleri su problemini çözmek için yoğun bir mücadele göstermiştir.

* Dört ayrı noktadan numune almışlardır. Oluşan koku probleminde SASKİ’nin teknik bir kusuruna rastlanmadığı gibi sebebinin somut bir şekilde ortaya çıkması için araştırmalar halen sürmektedir.