İdari izin ne zaman bitecek? Esnek çalışma sistemi ne zaman son bulacak?

Türkiye, corona virüsü ile yaşamaya başlıyor. Daha önce atılan normalleşme adımlarına, 1 Haziran itibariyle yenileri de eklenecek. Kafeler, restoranlar açılacak, şehirler arası yasak son bulacak. Peki, idari izinler ne zaman bitecek? Esnek çalışma saatleri olacak mı? İşte tüm detaylar…

İDARİ İZİNLER NE ZAMAN BİTECEK?

Kamuda çalışan personel, corona virüsü ile birlikte esnek çalışma saatlerine geçmiş, mazereti bulunan personeller ise idari izinli sayılmıştı. 1 Haziran itibariyle idari izinli sayılan personellerin geri dönmesine karar verildi. Ayrıca bazı kamu kuruluşlarında esnek mesai saatleriyle çalışma yapılıyordu. 1 Haziran tarihinde esnek çalışma düzeni de son bulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, idari izinlerle ilgili şunları söylemişti;

İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibarıyla normal mesaiye başlayacak. Kronik hastalığı bulunan kamu hastalarının durumları değerlendirilecek.