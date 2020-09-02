İhraç edilmesi gündeme gelen Muharrem İnce ilk günkü programını paylaştı

Eski CHP Yalova Milletvekili ve partisinin son cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce,15 gün önce 1000 Günde Memleket Hareketi’ni başlattığını açıklamıştı. “Bizim başlattığımız hareket bir muhalefet hareketi değildir. Parti içi muhalefet hareketi hiç değildir. Amacımız umutsuzluğu yok etmek ve bir çıkış yolu göstermektir” diyen İnce, 4 Eylül Cuma günü Sivas’ta olacak.

Hakkında ihraç talebiyle dilekçe verildiği öne sürülen Muharrem İnce, yeni oluşumunun ilk günkü programını sosyal medyadan paylaştı. İnce, şu ifadeleri kullandı: Demokrasimizi güçlendirmek, ekonomimizi büyütmek, hepsinden de öte milletimize umut olmak için çıktığımız yolculukta Memleket Hareketi için yaptığımız hazırlıklara son sürat devam ediyoruz. İlk adımı Milli Mücadelemizin şehri Sivas'ta atacağız.

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