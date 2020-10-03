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İkinci testi negatif çıkan CHP’li başkan göreve dönüyor

Samsun’un Atakum ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci beş gün önce corona virüsüne yakalandığını duyurmuştu. Evde karantinada bulunan Deveci'nin ikinci test sonucunun negatif çıktığı belirtildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deveci, en kısa sürede görevine döneceğini açıkladı.

İsmail AKDUMAN / Samsun
22:00 -
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İkinci testi negatif çıkan CHP’li başkan göreve dönüyor

Makamına gelen bir ziyaretçinin corona virüsüne yakalanmasının ardından 5 gün önce yaptırdığı testi pozitif çıkan Atakum’un CHP’li Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin, ikinci testi negatif çıktı.

EN KISA SÜREDE GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

Sosyal medyadan ikinci testinin negatif çıktığını duyuran Başkan Deveci, şu ifadeleri kullandı

“Kıymetli hemşehrilerim; Son yapılan tetkiklerde Covid-19 testim negatif çıktı. Bu süreçte arayan, mesaj atan, gıda, çiçek yollayan, evimin önünde ‘Güzel Günler Göreceğiz Başkanım’ diyerek destek olan herkese sonsuz teşekkür ederim. En kısa sürede görevimin başında olacağım” diye yazdı.

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