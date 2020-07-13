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İktidar, Katar sevdasına Saros’u feda ediyor

BOTAŞ’ın Saros Körfezi’ne yapmak istediği FSRU (yüzer LNG depolama ve gazlaştırma ünitesi) doğal gaz limanı çevrecileri ayaklandırdı. CHP, BOTAŞ’ın projesini Meclis’e taşıdı.

Veli TOPRAK
06:00 -
Haberler Gündem
İktidar, Katar sevdasına Saros’u feda ediyor

Bilim insanlarının 90 ayrı ‘bilim dışılık' tespiti yaptığı proje için ikinci ÇED raporu olumluya çevrildi. Saros Gönülleri Dayanışması, ÇED için iptal davası açacak.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, fay hattına 7 km uzaklıkta bulunan ve liman yapılacak körfezin SİT alanı olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu şunları kaydetti:

Okan Gaytancıoğlu

“Saros Körfezi'ne FSRU doğal gaz limanı yapmaya kalkıyorsunuz. Katar bu doğalgaz sevdanızın neresine düşüyor ya da Katar sevdanız için mi Saros'u feda ediyorsunuz? Saros'un çevresinde yatan binlerce şehitten utanın.”

Son güncelleme: 01:53 13.07.2020
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