İktidar, Katar sevdasına Saros’u feda ediyor

Bilim insanlarının 90 ayrı ‘bilim dışılık' tespiti yaptığı proje için ikinci ÇED raporu olumluya çevrildi. Saros Gönülleri Dayanışması, ÇED için iptal davası açacak.

Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, fay hattına 7 km uzaklıkta bulunan ve liman yapılacak körfezin SİT alanı olduğunu söyledi. Gaytancıoğlu şunları kaydetti:

“Saros Körfezi'ne FSRU doğal gaz limanı yapmaya kalkıyorsunuz. Katar bu doğalgaz sevdanızın neresine düşüyor ya da Katar sevdanız için mi Saros'u feda ediyorsunuz? Saros'un çevresinde yatan binlerce şehitten utanın.”