İmamoğlu, aşure lokması dağıtımında konuştu: Bu zenginliğimizi büyütmeliyiz!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avcılar'daki Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı Yeşilkent Cemevi'nde düzenlenen aşure lokması etkinliğine katıldı.

İmamoğlu'na lokma dağıtım etkinliğinde CHP İstanbul milletvekili Özgür Karabat, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat eşlik etti. Sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen aşure gününde deyişler eşliğinde semah dönüldü.

“MUHARREM ORUCUNUN TEMEL FELSEFESİ BARIŞMAK”

Etkinlikte konuşan İmamoğlu Muharrem orucunu farklı duygularla tutulduğunu belirterek, “Tabii ki bir matemdir, bir hüzündür ve bunu hep birlikte yaşadık. Hak katında kabul olsun” dedi.

Muharrem orucunun temel felsefesinin barışmak, uzlaşmak, bir arada yaşamak ve insan odaklı bir süreci tanımlamak olduğunu vurguladı.

“AŞURENİN İÇİNDE HEPİMİZ VARIZ”

Aşure lokmasının 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne denk gelmesinin hoş bir tesadüf olduğunu kaydeden İmamoğlu şunları söyledi:

* Çünkü aşurenin içinde hepimiz varız. Aşurenin içinde insan var, umut var, bereket var, birlik ve beraberlik var. Bugün buradan dünyaya barış dolu mesajlar vermekle işimiz çok kolay. Çünkü topraklarımızın deminde var, varlığında var.

* Güzel sözlerle bizi besleyen o kadar değerli bir geçmişimiz var ki her birisi bir ders, her birisi derin felsefe. O bakımdan gerçekten bugün paylaşacağımız lokmamız, bir arada olacağımıza vesile olan derinlik, hepimizin zenginliğidir. Bu zenginliğimizi büyütmeliyiz. Bu zenginliğimizi insan odaklı, toplumun her kesimine aktarmalıyız.

“İNANÇLAR, BİREYSEL ÖZGÜRLÜK ALANLARIDIR”

İnançların bireysel özgürlük alanları olduğunun altını çizen İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* İnsanların inanç özgürlüklerine sahip çıkmak ve inanç özgürlükleri dahilinde inançlarını yerine getirebilecekleri ortamları sağlamak, her çağdaş yöneticinin, her barış dolu yöneticinin, her içi insan sevgisi dolu yöneticinin vazgeçilmez vazifesidir, lütuf değildir.

* Her inanca olan yakınlığımız, aynı mesafede duruşumuz bu kentin Alevi vatandaşlarımızın da inançlarını en iyi şekilde yerine getirebilmeleri adına sorumluluğumuzu yerine getireceğimizin taahhüdüdür de aslında. Dolayısıyla cemevlerimiz, bizim için çok kıymetlidir. Tüm fiziki sorunları ile ilgileneceğiz. Tüm idari sorunlarına çözüm bulmak adına en üst seviyede çalışmalar yapacağız.

“HİÇ SÖNMEYEN IŞIKLARIMIZ VAR”

Sözlerinin siyasi tavır içermediğini vurgulayan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Bu söylediklerimizin tamamı, sorumluluğumuzun tanımıdır. Çünkü biz laik, hukuk devleti bir Cumhuriyet'in evlatlarıyız. Daha dün 30 Ağustos’u kutladık. 30 Ağustos Zafer Bayramı hep beraber bir arada elde ettiğimiz bir zaferdir. Kutlayacağız çünkü biz, milli birlik ve beraberliğinden feyz alan, milli birliği ve beraberliğinden güç alan, akılla ve bilimle ileriye doğru yürümeyi hedef edinmiş Cumhuriyet'in evlatlarıyız.

Hiç sönmeyen ışıklarımız var. İnancımız, inancımızın değerleri, topraklarımızın maneviyatı, Hz. Mevlana’dan Hacı Bektaş-ı Veli’ye, onlarca erenlerle, veliye her biri ışığımızdır. Son yüzyılın ışığı da Mustafa Kemal Atatürk’tür.

“KOL KOLA BÜYÜK BİR HİKAYE YAZMALIYIZ”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “Cumhuriyet'in önümüzdeki yüzyılının hikayesini hep birlikte yazmakla yükümlüyüz” sözlerinin anlamlı olduğunun altını çizen İmamoğlu şunları söyledi:

* Dünya barış gününde, ‘Yurtta barış, dünyada barış' diyen felsefenin bir bireyi, bir temsilcisi olarak, aşurenin bana verdiği güç, kuvvet, birlik, beraberlik ve enerjiyle, önümüzdeki yüzyılı 16 milyon İstanbulluyla, Türkiye'mizin bütün bireyleriyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Sünni'siyle, Alevi'siyle, bütün inançlara sahip herkesle kol kola bir büyük hikaye yazmalıyız.

* Sorumluyuz. Çok çalışmalıyız. Çok çalışacağız. İddiam odur ki İstanbul'da benden daha çalışkan hiç kimse yok. Şundan da mutlu olurum: 16 milyon İstanbullunun hepsinin de beni geçmesini isterim. Çünkü hepsi beni geçerse, zaten dünyanın en güzel şehri oluruz.