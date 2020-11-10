İmamoğlu Atatürk Kent Ormanı’nı açtı: ‘Bu şehrin kaybedilmiş yılları, alanları var’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümünde ulu önderin adı verilen Sarıyer Hacıosman'daki Atatürk Kent Ormanı'nın açılışını gerçekleştirdi. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda halka açılan ormanın tüm etapları 10 Kasım'da tamamlanarak hizmete alınmış oldu.

Açılış törenine İmamoğlu ile birlikte İBB üst düzey yönetimi, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldı.

Açılış öncesinde yeni açılan orman ile ilgili brifing alan İmamoğlu ve beraberindeki heyet, Cumhuriyet devrimleri ile Kurtuluş Savaşı kahramanlarının tasvir eden canlı heykellerin gösterisini de izledi.

İmamoğlu yaptığı açılış konuşmasında “Ölüm yıldönümünde Atamızı anacağız, anmanın gereği olan her unsuru yerine getireceğiz. Ama bir de bugün bulunduğumuz noktada Mustafa Kemal Atatürk'ün, bize hediye ettiği Cumhuriyetin ortaya koyduğu değerlerine layık işler yapabiliyor muyuz, bir de o tarafından bakacağız” dedi.

PANDEMİ VURGUSU

Pandemi nedeniyle coşkulu kutlamalar, açılışlar yapamadıklarını dile getiren İmamoğlu “Pandemi ile mücadelenin de bence bir gereğini yerine getiriyoruz bugün yaptığımız bir değerli açılışla. Atatürk Kent Ormanı ile aslında toplumun sağlıklı bir arada olabileceğini, sağlığını koruyabileceği bir ortamı da güzel İstanbul'umuza hediye etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu bizim kent karakterimizde var” diye konuştu.

“BU ŞEHRİN KAYBEDİLMİŞ YILLARI VAR”

Çağdaş bir kent olabilmenin en önemli unsurunun kişi başına düşen yeşil alan miktarı olduğuna dikkat çeken İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* Burada her kattığımız metrekare, aslında böyle bir değeri de ortaya koyuyor. Çok hızlı davranmalıyız.

* Bu şehrin gerçekten kaybedilmiş yılları var, kaybedilmiş alanları var. Bu karakteri tersine dönüştürmek adına da çok hızlı davranmalıyız.

* Tabir-i caizse tam da Atatürk'ün isteyeceği şekliyle İstanbulların olan bu kentin ormanlarını da İstanbulluların hizmetine açan bir kavramla yürüyoruz.

“BU ALANLAR NİÇİN İSTANBULLULARIN OLAMADI?”

Daha önce açılışı yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı'nı ile birlikte yaklaşık 5 milyon metrekarenin üzerinde bir yeşil alanın İstanbul'a kazandırılmış olduğunu vurgulayan İmamoğlu “Burası 1 milyon metrekareyi aşan bir alan. Bu alanlar niçin İstanbulluların olamadı? Bugüne dair herkesin oturup düşünmesi lazım” dedi.

İmamoğlu, Atatürk Kent Ormanı'nın yanı başında bulunan Cumhuriyet'in ilk döneminde meyveciliğin geliştirilmesi için Atatürk'ün talimatı ile kurdurulan ve bugün metruk hale gelen Büyükdere'deki fidanlığı da İstanbul'a hediye edeceklerini söyledi.

İBB Başkanı İmamoğlu “Orası bile 300 bin metrekarenin zerinde bir alan. Böylesi geniş alanları İstanbullunun kullanacağı alana dönüştürmek, metruk duracağı yere yeşilliğe dönüştürmek artık oraya kimsenin dokunamayacağı anlamına da geliyor. Bu bağlamda çağdaş şehircilik noktasında gerçekten hızlı hareket ediyoruz” dedi.

İmamoğlu, Atatürk Kent Ormanı'nın iki tarafından metro duraklarının bulunduğunu hatırlatarak metrolar ile İstanbulluların bu ormana kolaylıkla ulaşabileceğini de belirtti.

“RANTA KURBAN ETMİYOR İSTANBUL'A KAZANDIRIYORUZ”

İmamoğlu, İstanbul'un deprem sorununa da değinerek şunları söyledi:

* İzmir’de hayatını kaybeden insanlarımızı gördük. Kaldı ki o şiddette artık tüm 4. dünya ülkelerinde bile hayatını kaybetme yok ama bizde hâlâ insanlar hayatını kaybediyor. Tepemizden aşağımıza binalar yıkılıyor.

* Bu işi tersine çevirmek anlamında mücadelemizi ayrıca yapıyoruz. Yapacağız. Ama bir de afet sonrası özellikle insanların yaşamını güvence altına alacak olan bu tür toplanma yerleri bu tür yaşam alanları da kıymetli.

* Geçmişten bugüne bu tür alanların yok edilmesi, ranta kurban edilmesine dönük tam tersi bir aksiyonla bu kent ormanını İstanbul’a kazandırmak bizi mutlu ediyor.

* Bütün İstanbul’u buraya davet ediyorum. Gerçekten buraya Atatürk adını vermekle büyük onur ve gurur duyduğumuzun da altını çizmek istiyorum.

Konuşmanın ardından İmamoğlu, katılımcılarla birlikte kurdele keserek ormanın açılışını gerçekleştirdi. Buradaki açılış töreni, İmamoğlu ve gençlerin orman içinde gerçekleştirdiği Atatürk'e saygı ve anma yürüyüşü ile sona erdi.

CEMEVİNDE LOKMA DAĞITILDI

İmamoğlu açılış törenin ardından Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Cemevi'ne gitti. Burada Atatürk anısına lokma dağıtıldı.

İmamoğlu cemevinde yaptığı konuşmada ilçe başkanlığı yaptığı 2010 yılında bu yana, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ‘olurunu’ alarak, 10 senedir 10 Kasım'larda hem camilerde hem de cemevlerinde dua ettiğini, lokma paylaşımında bulunduğunu belirtti.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

* İBB Başkanı olduğumda da bunu paylaştım. Biz inananlar olarak camimizde cemevimizde buluşacağız Ata'mıza dua edeceğiz. Çünkü ben ona minnet duyuyorum.

* Nasıl mezarına gittiğimde onunla silah arkadaşlığı yapan büyük dedem için dua edip rahmet okuyup onun sayesinde var oldum diye ona minnet duyuyorsam, ona komutanlık eden topluma önderlik eden bizi çağdaş ilkelerle buluşturan, gerçekten kimsesizlerin kimsesi olan cumhuriyeti bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'e de doya doya hem camilerimizde hem cemevlerimizde dua etmek istiyorum. Onun için buradayım, olmaya da devam edeceğim.