İmamoğlu: Belediyeleri siyasi ayırıma tabi tutmuyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Rize Masası üyeleriyle Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda; CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ve İstanbul Rize Masası Başkanı Necati Ekşi birer konuşma yaptı.

İmamoğlu da İstanbul'u yönetmenin, sadece kentin sıkıntılarına çare bulmak anlamına gelmediğini vurguladı.

“Çünkü İstanbul, Türkiye'nin her konudaki lokomotif gücü” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bu manada, bizim de Türkiye'nin her yerine, her köşesine sorumluluğumuz vardır.

* Bütün Türkiye'de belediyeler var ama biz, belediyeleri de siyasi ayrıma tabi tutmuyoruz. Kim kapısını bize açar ise ya da kim kapımızı çalar ise, elimizden gelen desteği yapmaya hazırız.

* ‘CHP'nin bir ferdiyim, CHP'li bir belediyeye destek olurum…’ Bu anlayışa asla ve asla sahip değiliz. Tam aksine; her belediyeye koşarız. Bir yörede bir ihtiyaç, bir sıkıntı varsa, koşarız.

* Bakmayız Çayeli'nin belediyesi hangi belediye. Yarın bir başka belediye olacaktır. Aynı tavrımızla yola devam edeceğiz.

“SİYASİLERİ KUTSALLAŞTIRMAYI KABULLENEMEM”

Siyasi partilerin bir hizmet aracı olduğunu vurgulayan İmamoğlu devamında şöyle konuştu:

* Bir amaç ya da çok kutsallaşmış bir boyuta evrildiğinde, gerçekten o zaman risk içerirler, toplumu bölerler. O bakımdan ben hem ülkemizin hem şehrimizin hem Rize'mizin, bütün şehirlerimizin bu bölünmelere maruz kalmasını asla ve asla istemem.

* Düşünsenize; bir siyasi partili olmak, neredeyse -‘Haşa' diyelim-inancın ötesindeymiş gibi ya da başka boyuta bir evrilmiş gibi, hatta bazen siyasi partileri yöneten insanlara dair bir takım kutsallaştırmalar, yakıştırmalar yapılması gibi. Olmaz. Bizim gibi kabiliyetli insanların olduğu bir toplumda ya da medeniyetin en üst seviyede var olduğu bu topraklarda ben bunu kabul edemem; kabullenemem.

* Kaldı ki, Karadeniz'in her bir ferdi, bireysel anlamda iradeleri güçlü, karakterli, kararlı insanlardır. Yani tahakküm altında olmayı kabul etmezler”

Covid-19 nedeniyle Türkiye'nin ve dünyanın zor günlerden geçirdiğinin altını çizen İmamoğlu, herkesin yaşanan yeni sürece uyum sağlamasının gerekliliğine dikkat çekti.

Ekonomik anlamda da zorluklar yaşanacağına vurgu yapan İmamoğlu, yardımlaşma ve paylaşma konularının öne çıkacağını belirtti.