İmamoğlu: Kapımız herkese açık

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bolu Belediyesi ile İBB iştiraklerinden Belbim A.Ş. arasında imzalanan niyet protokolü imza törenine katıldı.

Protokol, Belbim A.Ş tarafından Bolu Toplu Ulaşım Elektronik Ücret Toplama Sisteminin kurulması ve işletilmesi kapsamında birlikte çalışmayı içeriyor.

Emirgan Beyaz Köşk'te düzenlenen törendeki protokole, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Belbim A.Ş Genel Müdürü Yücel Karadeniz imza koydu.

“İSTANBUL'UN BİRİKİMİNİ TÜRKİYE İLE PAYLAŞMAYA KARARLIYIZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB'nin tüm ürettikleriyle kapısının Türkiye'nin her yerine açık olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

* Geçen, doğduğum şehri ziyaretimde, iki belediyenin önünde de yaptığım konuşmamda, ‘Hangi partiden olduğunun önemi yok’ dedim. Biz İstanbuluz. Türkiye'nin en önemli en dinamik belediyecilik yapısıyız. Birikimleri var, deneyimleri var, tecrübeleri var, potansiyeli yüksek.

* Böyle bir şehrin bütün bu birikimlerini, Türkiye'nin her köşesine paylaşmak konusunda karalıyız. Kapımızı kim çalarsa başımızın üstünde yeri var. Yani bu sadece, ‘ikimiz aynı partideyiz buluşması' değil. Bütün belediyelere de aslında kapının açık olduğuna dair bir mesajı. Bu yönüyle kıymetli.

TANJU ÖZCAN: “BELBİM BİZİ PİLOT İL SEÇTİ”

Törende konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İstanbul'dan Bolu'ya giden veya Bolu'dan İstanbul'a gelen bir kişinin İstanbulKart ile BoluKart'ı iki şehirde sorunsuz kullanabileceğini söyledi.

Belbim AŞ'nin Bolu'yu pilot il olarak değerlendirdiğini kaydeden Özcan, “İstanbulKart, artık sadece ulaşım kartı değil, günlük hayatta da yaygın bir şekilde kullanılabilecek. Önemli market zincirleriyle, mağazalarla, akaryakıt istasyonlarıyla görüşmeler yaptıklarını, bu görüşmelerin sonuçlandığını biliyoruz. Biz bu çalışmanın sonrasında İstanbulKart'ın altyapısını kullanarak, aynısı BoluKart olacak” dedi.