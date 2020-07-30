İmamoğlu, parti ayrımı yapmadan bütün belediyelere yardım sözü verdi

Trabzon’a gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ziyaret etti. Daha sonra belediye önünde bekleyen vatandaşlarla bayramlaşan İmamoğlu, pandemi dolayısıyla Trabzon'a kısıtlı bir ziyaret gerçekleştirmekte olduğunu, ilerde daha geniş çaplı ziyarette bulunacağını söyledi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın çalışmalarını takdirle takip ettiklerini kaydeden İmamoğlu şunları söyledi:

*Halkını düşünen, vatandaşına hesap vererek hizmet yapmaya çalışan, eksiklikleri toparlayan ve yeni işler yapmaya çalışan bir anlayışla görev yaptığını bildiğimiz bir hemşehrim, bir kardeşimdir. Biz çok daha başarılı olmasını istiyoruz.

*Dolayısıyla Yomra’ya gelişimin bir başka sebebi daha var. İstanbul gibi koca bir şehrin yönetim anlayışının kabiliyetlerini, bir izdüşümünü Yomra’ya taşımak, başkanımızla paylaşmak; orada çağdaş, insana dokunan, çocukların iyi yetişmesine katkı sunan, gençlerin geleceğe umutla bakmasını sağlayan, burada yaşayan her insanın huzurunun teminatı olan bir belediyecilik anlayışına hangi katkıyı sunacaksak, Başkanımızın en yakın yol arkadaşı olarak, onunla beraber size hizmet edeceğiz. Bir kere bunu Yomra’ya duyuralım.

“HANGİ PARTİ OLDUĞU UMURUMDA DEĞİL”

Yomra Belediyesi için söylediklerinin, parti ayrımı yapmaksızın Trabzon'daki tüm belediyeler için geçerli olduğunu dile getiren İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti:

*Yomra Belediye Başkanımız için söylediğim bu şey, hangi siyasi partiye mensup olursa olsun Trabzon’daki her belediyemiz için geçerlidir. Beni hangi belediye başkanımız arar da katkı sunmamızı isterse başım gözüm üstüne. Parti ayrımı, parti farklılığı falan umurumda değil.

*O partili bu partili anlayışını yıkmak zorundayız. Sıkılmadınız mı Allah aşkına? Biz bu anlayışı yıkmak zorundayız. Ben ilçe belediye başkanı iken Trabzon'a geldiğimde her belediyeyi ziyaret etmiş birisiyim. Ben hanginizin evladını birbirinden ayrılabilirim? Hangi gencin hayallerini ayrıştırarak yıkabilirim? Olur mu böyle şey? Asla olmaz.

*Ben doğduğum, beni yetiştiren şehirde hiçbir teyzemize, hiçbir amcamıza, hiçbir ablamıza, hiçbir kardeşime ayrı duygu ile sarılamam. Herkese aynı duygu ile sarılırım. Bu bağlamda az önce Yomra Belediyemize söylediğim fedakârlıklarımızı hiç çekinmeden yapacağız. Görevimizdir, vazifemizdir. Kapımızı çalmak isteyen hangi partili belediye olursa olsun, buyursun gelsin başımızın üstünde yeri var.

MAÇA GİTTİM KUPAYI ALDIM GELDİM

Ekrem İmamoğlu kalabalık grubun bayramını kutlayarak, “Baktım işler biraz sıkıntılı gidiyor. Dün maça gittim, kupayı aldım, Trabzon’a geldim. Bu sene ilk defa maça gidebildim. Türkiye Kupası, Trabzonspor’a hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ise İmamoğlu'na desteklerinden ötürü teşekkür ederek çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi. Ardından da İmamoğlu'na Yomra'nın yerel ürünü olan Yomra elması fidanı hediye etti.

ŞEHİT EREN BÜLBÜL’ÜN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Kurban Bayramını Trabzon'da geçirecek olan Ekrem İmamoğlu, Yomra Belediyesini ziyaret ettikten sonra Maçka ilçesine gitti.

Burada 3 yıl önce PKK’lı teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterdiği sırada açılan ateş sonucu şehit olan Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti. Ziyarette İmamoğlu ve beraberindeki partililer, mezara çiçekler bırakarak dua etti.