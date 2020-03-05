İmamoğlu’ndan AB büyükelçilerine dikkat çeken öneri!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile birlikte AB üyesi 27 ülkenin büyükelçileriyle Sultanahmet’teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı’nda bir araya geldi.

Daha önce Ankara’da bir araya geldiği toplantıda büyükelçilere bahsettiği ‘İstanbul’u; adil, yeşil ve yaratıcı bir kent haline getirme konusundaki kararlılığını’ hatırlatan İmamoğlu, “Bu maksatla geldiğimiz 23 Haziran 2019 tarihinden itibaren, şehrimize bugüne kadar yapılanların en iyisini yapma adına, kentte yaşayan tüm vatandaşlarımız veya onların temsilcilerinin katılımını sağlayacak mekanizmalar kurarak iş başı yaptık” dedi.

“İSTANBUL HALKI YENİ BİR BAŞLANGICIN İŞARETİNİ VERDİ”

“İstanbul, birçok kavramdan yoruldu” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*İnsanı öncelemeyen, insani olmayan çılgın projelerden açıkçası usanmış durumda. Bu manada İstanbul; ranttan, betonlaşmadan da yoruldu.

*İstanbul, aynı zamanda ‘her şeyi bilen yönetici’ kavramından da yoruldu ve bıktı. Bu bıkkınlığı, son seçimlerde İstanbul halkı çok kuvvetli bir şekilde ortaya koydu. Yeni bir başlangıcın işaretini hepimize verdi.

“KENT KONSEYİ KURDUK”

Son 6 ayda yaptıkları yüzlerce toplantıyla, İstanbullularla bu konuları konuştuklarını belirten İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Biz istiyoruz ki; İstanbul’dan dünyaya örnek bir yerel demokrasi modeli çıkartalım. Bu amaçla, çok kısa zamanda ilk defa, İstanbul Kent Konseyi’ni kurduk.

*Katılım mekanizmalarını güçlendirmek için; başta İstanbul Turizm Platformu, İstanbul Deprem Platformu olmak üzere, pek çok konuda platformlar kurduk ve çalıştaylar düzenleyerek, insanlarımızı da süreci içine kattık.

İmamoğlu bu bağlamda, ‘İstanbul Gönüllüleri’ kavramını da hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

“CHP’Lİ 11 BELEDİYE İŞ BİRLİĞİ YAPACAK”

Türkiye’deki 11 Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediye başkanıyla belediyeler arasında göç diyalog programı kurmaya çalıştıklarını da aktaran İmamoğlu, “Yabancı sığınmacılara, çocuklara, kadınlara elimizi uzatmak çabası içerisindeyiz. Tabi, dünyanın en büyük sığınmacı nüfuslarından biriyle karşı karşıyayız. Sizlerle de yoğun iş birliği içerisinde olma gayemizi buradan önemli bir konu olarak aktarmış olalım” dedi.

“METRO YATIRIMLARI ÖNCELİĞİMİZ”

İBB’nin kısa ve orta vade de hedefleriyle ilgili bilgiler paylaşan İmamoğlu, amaçlarını şöyle özetledi:

*Birincisi; İstanbul, yatırım yapılabilir, çalışılabilir ve ziyaret edilebilir bir dünya metropolü olmak ve elini güçlendirmektir. Bu manada, İstanbul’u hak ettiği yere taşıyacağız.

*İkincisi; yabancı yatırımcılara her zaman açık, dürüst, karşılıklı kazanma ilkesine dayalı ve çözüm odaklı bir iletişim içerisinde olmak.

*Üçüncüsü; başta metro yatırımımız olmak üzere, kitle ulaşım yatırımların artırarak, kent içindeki mobiliteyi hem değiştirmek hem de çok kaliteli hale getirmek.

“BÜYÜKELÇİLERLE ÇALIŞMA GRUBU ÖNERİSİ”

İmamoğlu bu toplantının sonucunda Büyükelçilerle bir çalışma grubu da oluşturmak istediklerini belirtti. İmamoğlu; “İBB olarak, Avrupa Birliği büyükelçilerimizle, nasıl birlikte çalışabiliriz noktasında, bir çalışma grubu oluşturmayı ve bu çalışma grubunu da Sayın Berger ile birlikte tartışıp, bir iş birliğini nasıl geliştirebiliriz noktasında bir komisyonu aktif hale getirmemiz gerektiği önerisinde bulunmak istiyorum” diye konuştu.

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