İmamoğlu’ndan Bakan’a yeğen cevabı: Komedi filmi gibi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” etkinliğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın Kanal İstanbul ile ilgili “Üsküdar'dan Beşiktaş'a geçen yeğenim söyledi. Geçen yıl 15 dakikada geçiyorduk, bu sene yarım saati buluyor karşıdan karşıya geçmek. Çok yoğun deniz trafiği var” sözlerine yanıt verdi.

İMAMOĞLU: ÖYLE BİR PROBLEM YOK

İmamoğlu, “Ben artık Ulaştırma Bakanı'na bu konularda cevap vermeyi de kendime sıkıntı olarak görüyorum çünkü üzülüyorum. Her defasında üzüldüğümü de dile getiriyorum. Ulaşım hele hele deniz ulaşımı konusunda da mesleğini bilmiyorum ama yeğeninin fikri ile İstanbul'un Türkiye'nin en büyük en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir bakan varsa gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum” dedi. Deniz ulaşımında bahsedildiği gibi bir problem olmadığını da belirten İmamoğlu “Hiç öyle bir problem yok. Garip bir durum, anlatılan ortam garip. Biraz komedi filmi gibi onun için yorum bile yapmak istemiyorum. Çok üzüntü verici. Yani bu kadar mühim bir mesele bu kadar önemli bir proje. Ve Ulaştırma Bakanı diyorsa ki '15 dakika yerine 30 dakika sürüyor ve bundan dolayı Kanal İstanbul gerekli'. Gerisini kanaati vatandaşa bırakıyorum” diye konuştu.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

İmamoğlu, İBB ve iki bakanlık arasında 2018 yılında imzalanan ve geçtiğimiz ay çekilme kararı aldıkları Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü'ne meslek odaları tarafından açılan iptal davasında mahkemeden çıkan ret kararını da değerlendirdi. Hukuki sürecin devam ettiğini belirten İmamoğlu “Yani bu bir sonuç değil. Bize verilen mahkeme kararı aslında ‘bir üst mahkemede incelenmek üzere' diye bir karar bize ulaştı. Dolayısıyla istinafın süreci var. Süreç devam ediyor. Henüz hukuken tamamen netleşmemiş bir süreçle ilgili şimdiden konuşmak istemiyorum” dedi.

İBB'nin protokolden çekilme kararı ile protokole açılan iptal davası arasında bir bağlantı olmadığını da vurgulayan İmamoğlu, “Bizim çekilme sebebimiz idari bir sıkıntı olması. Nedir o? Bir karar oluşturuyorsunuz, belediye başkanı olarak imza atıyorsunuz. Yetkisiz bir imza. Aradan 2-2.5 ay geçiyor ve meclis kararı alıyorsunuz. Bu doğru bir süreç değil. Hukuken doğru değil. Olmayan bir yetki ile bir protokol imzası atıyorsunuz. Düşünün ki ben şimdi bir karar alacağım. Yok yetkim ve 3 ay sonra bunu meclisten geçireceğim. Bu olmuş bir şey değil, doğru da değil. Bu yanlıştan ötürü bu protokolden vazgeçtiğimizi ve doğru olmadığını ilettik. Bu benim kişisel sürece dair olumsuz bakışımla ilgili değil” dedi.