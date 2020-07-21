İmamoğlu ve Yavaş’tan Pınar Gültekin paylaşımı

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi’nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin’den acı haber geldi.

5 gündür haber alınamayan genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesinde ormanlık alanda bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi C.M.A. ilk ifadesinde genç kızı öldürdüğünü itiraf etti.

“NE KADAR ACI VERİCİ”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, acı haberin ardından Twitter hesaplarından genç kızın fotoğrafıyla paylaşımda bulundu.

İmamoğlu paylaşımında, “Ne kadar acı verici; hayata umutla, neşeyle bakan yüzlerin aramızdan alındığını öğrenmek. Ne kadar tutarsız; özgürlüğü, yaşamı güvence altına almak yerine yasakçılığın peşinden koşmak” ifadelerine yer verdi.

“YÜREĞİMİZ GÜZEL KIZIMIZ İÇİN YANDI”

Mansur Yavaş ise paylaşımında şunları kaydetti, “Yüreğimiz güzel kızımız #pinargultekin için yandı. 5 gündür kayıp olan ve cansız bedenine ulaşılan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Zihniyeti, dili ve eylemi şiddetten arındırmak zorundayız. Kadın cinayetlerini sonlandıracak adımlar atmak hepimizin ortak sorumluluğu.”