‘İmamoğlu’nu iki kere seçerek beyefendinin sinirlerini bozdunuz’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve alanında uzman isimlerin gün boyu her yönüyle ‘Kanal İstanbul'u tartışacağı çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’un ardından kürsüye çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kanal İstanbul projesinin, Ekrem İmamoğlu’nu seçen İstanbullulara ders verme eylemi olduğunu dile getirdi.

Akşener, çalıştaydaki konuşmasında şunları kaydetti:

*Bugün niçin birden bire önümüze getirildi anlamak mümkün değil. Herhangi bir bilim insanıyla tartışılmış mı? Hayır. 9 yıl boyunca uyutulmuş da niye bugün ortaya konmuş? Hayır. Türkiye'ye büyük kazançlar sağlayacak mı? Hayır. İstanbulluyu ferahlatacak mı? Hayır. Ecdat ecdat diyenler açısından Fatih Sultan Mehmet'in emaneti açısından bırakılan vasiyete uygun mu? Hayır.

‘KAZANMASAYDIN KANAL OLMAYACAKTI’

* 31 Mart'ta Ekrem Başkanı seçtiniz beyefendinin sinirini bozdunuz. 23 Haziran'da bütün İstanbullu yeniden seçti iki kere sinirini bozdunuz. Bu bir İstanbulluya ders verme eylemidir. Bu Kanal İşi nereden çıktı? Sebebi sensin başkan. Kazanmasaydın olmayacaktı.

*Bu bir yönetim anlayışıdır. Yani ne demek istiyorum? Üzgünüm ama sayın Erdoğan bu ülkenin babası sayıyor kendini. Bir böyle bir ruh hali olamaz.

*Seçilmiş seçimli monarşinin hüküm sürdüğü, sarayların hüküm sürdüğü, ben istiyorum kavramının ortaya çıktığı, Erdoğan babamız bizler de onların sinirini bozan insanlarız.

*Bu İstanbulluyu cezalandırmaktır. Bu ben bu ülkenin her şeyiyim diyen bir bakış açısının tezahürüdür. Bu güç benim elimde canım isterse herkesin kafasına o çekici vururum demenin tezahürüdür.

İSTANBULLULAR BU PROJEYE GEÇİT VERMEYECEK

*İstanbullu bu ben istedim yapacaksınız tavrına hayır diyecek, kaya gibi duracak. Ben imza vermeye gittim o sırada duran insanların olgunluğu İstanbullu bu ne olduğu belirsiz projeye hayır diyecek ve geçit vermeyecek. Ben buna inanıyorum. İstanbullu bu cezalandırmanın karşılığını oyuyla karşılık verecek.

İLGİLİ HABER İstanbul Kongre Merkezi'nde 'Kanal İstanbul' çalıştayı