İmzasını bile hatırlamıyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tank Palet Fabrikası'yla ilgili eleştiriler için “Yapılan işlemin adı özelleştirme değil, işletme devridir” demişti. Erdoğan'a yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Dün düzenlediği basın toplantısında Erdoğan'ın 19 Aralık 2018'de imzaladığı Tank Palet Fabrikası'yla ilgili kararı gösteren Öztrak, “Devletler hafızalarıyla yaşar. İmzasını bile hatırlamayanlar elinde devlet krizi yaşıyoruz” dedi. CHP'li Öztrak, şunları söyledi:

BEDAVA VERDİNİZ: Tank Palet Fabrikası'nın peşkeş çekildiği şirketin çoğunluk hissesi kimde? Katar'da. Bunu biz demiyoruz. Erdoğan'a ilahi aşkla bağlı iş adamı söylüyor. Erdoğan çıktı, Tank Palet Fabrikası'yla ilgili olarak, ‘Yapılan işlemin adı satış değil, özelleştirme değil, işletme devridir' dedi. İmzaladığınız bu karar, ‘Yapılan işin adı özelleştirmedir' diyor. Siz yandaşlarınıza ve Katar ordusuna bu stratejik tesisi bedava verdiniz.

AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ: Salgında ikinci dalganın geleceği belliydi. Hazırlık için ne yaptılar? Koca bir hiç. Vakaları sakladılar, ağustos böceği gibi saz çalıp türkü söylediler. Sağlık sistemimiz S.O.S veriyor. Sağlık ordumuz yorgun, yoğun bakımlar doldu, taşıyor. Sedyelerde bile yer yok. Kayıplarımızın sorumlusu, önlem almayan Erdoğan'dır. İstifa etmelidir.

MİLLETE KÖSTEK: Dar gelirli ailelerimizin bütçelerine destek olmak yerine 156 ülkeye destek vermekle övünüyorlar. Bütçemizde başka ülkelere destek verecek imkan vardı da neden millete IBAN gönderip bağış topladınız? 156 ülkeye destek, milletin bütçesine gelince köstek. Bu kadar mı millete yabancılaştınız? Milletimiz cinnet geçirme noktasında.

CUMHURBAŞKANI ZIRHI: Artık cuma namazı çıkışlarını da siyasi müsamerelerine sahne yaptılar. AKP Genel Başkanı, Genel Başkanımıza, ‘Ben Cumhurbaşkanıyım, herkes haddini bilsin' diyemez. Sayın Erdoğan, herkesin Cumhurbaşkanı olmak yerine, partinizin genel başkanı olmayı siz istediniz. Tarafsız Cumhurbaşkanının zırhına sığınarak, parti genel başkanı olanlara dilediğiniz gibi konuşamazsanız. Konuşursanız cevabını alırsınız. Kendinizi devlet sanmayın. Sizden öğrenecek bir usul, bir devlet adabı dersi yoktur.