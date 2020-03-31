İnce’den bağış kampanyası başlatan Erdoğan’a sert tepki

CHP'nin eski cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın corona salgını nedeniyle ‘Milli Dayanışma Kampanyası’ başlatmasına ilişkin, “Devlet yardım kampanyası başlatmaz, yardım yapar” eleştirisinde bulundu.

İnce’nin mesajı şöyle:

* Bu büyük millet vergi de öder, zor zamanlarda bağış da yapar. Devleti yönetenler vergi toplar, vergiyi har vurup harman savurmaz ve gereğini yapar.

* Devlet yardım kampanyası başlatmaz, yardım yapar. Vergi gelirlerini betona gömenler yine milletimizin yapacağı bağışa kaldılar.

* Büyük devletler vatandaşlarına yardım için büyük bütçeli paketler açıklarken “Suriyelilere 40 milyar dolar harcadık, bir 40 daha harcarız” diyenler vatandaştan bağış dileniyor, canlı yayında İBAN açıklıyor. Vatandaş kendi OHAL'ini ilan etsin, bağış yapsın! Sen niye varsın?

BİR TEPKİ DE ÖZDAĞ’DAN

İYİ Parti’li Ümit Özdağ da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlatığı ‘Milli Dayanışma Kampanyası’nı eleştirdi. Özdağ,”Suriyelilere 52 Milyar Dolar harcayan hükümet, söz konusu kendi milleti olunca yardım paralarından medet umuyor” ifadelerini kullandı.