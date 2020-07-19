İnce’den dikkat çeken Netflix paylaşımı!

Son günlerde özellikle dizilerdeki eşcinsel karakterler nedeniyle AKP ile Netflix arasındaki restleşme sürüyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) sansür girişimleri sonucu Türkiye’deki yapımlarını durdurduğu iddia edilen Netflix ile ilgili dikkat çeken bir açıklama da CHP’li Muharrem İnce’den geldi.

“YASAKLAR ÖNCE KOYAN ELİ BAĞLAR”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İnce, “Kadına şiddeti minimum cezalarla geçiştir, çocuk istismarına “bir kereden birşey olmaz” de, katilleri sal sokağa, yetim hakkı yemişleri ödüllendir; kalk NESSFİLİKS'e sansüre giriş.. Ahlakı yanlış yerde arayan zihniyet; unutma ki yasaklar önce koyan eli bağlar” ifadelerini kullandı.

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