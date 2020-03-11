İnce’den Erdoğan’a dikkat çeken gönderme

CHP'nin Cumhurbaşkanı Eski Adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akaryakıt indirimi açıklamasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, “Zam yapılırken yoksun, indirim yapılırken açıklamayı sen yapıyorsun” dedi.

“ŞEHİT HABERİNİ VALİ, AKARYAKIT İNDİRİMİNİ CUMHURBAŞKANI AÇILIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatında 60, motorinin litre fiyatında 55 kuruş indirim olacağını açıklamıştı. Açıklamanın ardından EPGİS de benzinde 60, motorinde 56 kuruşlık indirim gerçekleştiğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İnce, “Şehit haberini Vali, zam haberlerini kurum müdürleri, akaryakıt indirimini Cumhurbaşkanı açıklıyor. Zam yapılırken ortada yoksun, zam değil güncelleme, otomatik fiyatlama mekanizması diyorsun, dünyada petrol fiyatları çakıldığı için indirim yapılırken açıklamayı sen yapıyorsun.” ifadelerini kullandı.