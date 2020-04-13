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İnce’den istifa tepkisi: Tam bir saray tiyatrosu

CHP'li Muharrem İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa kararını ve ardından istifasının kabul edilmemesini "Tam bir saray tiyatrosu" olarak nitelendirdi.

07:35 -
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İnce’den istifa tepkisi: Tam bir saray tiyatrosu

CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyuran ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından istifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulundu.

İnce Twitter hesabından yapıtğı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Sadece 2 gün için ilan edilen sokağa çıkma yasağı henüz başlamamışken süreç Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yürüyordu, sonra milleti sokağa dökünce İçişleri Bakanı sorumluluk “şahsımın” diyerek istifa etti. Şimdi ise istifası kabul edilmedi. Tam bir saray tiyatrosu.

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CHP Cumhurbaşkanı İçişleri Bakanı istifa Muharrem İnce sosyal medya Süleyman Soylu Twitter
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