İnsan mı önemli nükleer tesis mi?

Mersin Silifke Kaymakamlığı İlçe Hıfzısıhha Kurulu, Akkuyu çalışanları için sokağa çıkma yasağı uygulanmayacağını açıkladı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, “İşçilerde yasağa rağmen çalıştırılmamalı. İnsan mı daha önemli nükleer tesis mi?” dedi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da, yapım aşamasında olan Akkuyu Santrali çalışanlarına, neden sokağa çıkma yasağı uygulanmadığını sordu. Antmen, konuyu TBMM gündemine de taşıyarak, “10 Nisan 2020 tarihinde Akkuyu Nükleer A.Ş'nin taşeron şirketinde çalışan bir personelin, koronavirüs teşhisi ile karantinaya alındığı, temas ettiği kişilerin de izole edildiği bildirildi. Risklere rağmen çalışma devam ediyor” açıklamasını yaptı.

ÜRETİM YOK

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması istemiyle TBMM'ye önerge veren Antmen, “Akkuyu Nükleer Santral inşaatında kaç çalışan var? Çalışanlara koronavirüs testi yapıldı mı? Yapıldıysa bu testlerin kaçı pozitif çıkmıştır?” diye sordu. CHP'li Başarır da İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması istemi ile verdiği önergede, “Akkuyu Nükleer Santrali'nin elektrik üretmemesine rağmen, şantiye çalışanlarının toplum sağlığı açısından sokağa çıkma yasağından muaf tutulmaları mantıklı değil” dedi.