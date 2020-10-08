Instagram hesabı nasıl dondurulur?

Instagram hesap dondurma işlemi için birkaç detay önem taşıyor. Instagram hesabınızı dondurmak istiyorsanız telefon uygulamasından işlem yapamazsınız. İkincisi de hesabını geri açtığınızda sayfanızın eski haline gelmesi için birkaç saat beklemeniz gerektiği…

INSTAGRAM DONDURMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Instagram hesap dondurma işlemini mobil üzerinden yapmanıza izin vermez. Bu nedenle masaüstünde dondurmanız gerekir. Instagram mobil özelliklere uyumlu ve masaüstü kullanımı çok yaygın olmasa da Instagram dondurma işlemini masaüstünden yapmalısınız. Ancak cep telefonundan Instagram hesabını dondurmak için masaüstü sürümünü kullanabilirsiniz.

Masaüstünde Instagram hesabınıza giriş yaparak, profil düzenle kısmından “Hesabımı geçici olarak kapat” seçeceğini seçin.

Böylece hesabınız siz yeniden aktif edene dek beklemede kalacak ve Instagram kullanıcıları sizi Instagram üzerinden aradığı zaman bulamayacak.

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INSTAGRAM’I DONDURDUKTAN SONRA DÖNMEK İSTERSENİZ;

Instagram hesabınızı dondurduktan sonra 24 saat sonra yeniden aktif hale getirebilirsiniz. Instagram dondurma işlemi tüm fotoğraf ve videolar ile beğenilerin saklı kalmasını sağlar. Ancak yeniden aktif ettiğiniz hesabınız hemen açılmaz. Bunun için birkaç saat beklemelisiniz. Hesabınızı ilk açtığınızda sayfanız boş görünür ve takipçileriniz ile takip ettiniz görünmez. Ancak gönderi sayınızı görebilirsiniz. Birkaç saat sonra dondurduğunuz hesabınız eski haline kayıpsız şekilde döner. Hesabınız aşağıdaki görünür;