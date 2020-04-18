‘İran karpuzu çiftçiyi mağdur, halk sağlığını tehdit ediyor’

Adana’nın Karataş İlçesi’ne bağlı Bahçe Köyü’nde 1 hafta sonra hasadı yapılacak karpuz tarlasına giden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, karpuz üreticileriyle buluştu.

Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Barut, karpuz tarlasını gezip inceleyerek çiftçilerle sohbet etti. Üreticilerin sorunlarını dinleyip not alan ve çözüm için neler yapılabileceğini değerlendiren Barut, “Bir köylü çocuğu, bir çiftçi ve ziraat mühendisi olarak üreticilerin yaşadığı sorunları yakından biliyor, aynı dertleri ben de yaşıyor ve çözüm için mücadele ediyorum” diye konuştu.

“KARPUZ ÜRETİCİSİ KARA KARA DÜŞÜNÜYOR”

Bereketli Çukurova topraklarında bir çok tarım ürününün turfanda olarak hasat edildiğini ifade eden Ayhan Barut, şöyle devam etti:

* Karpuz hasadı da bölgemizde 1 hafta sonra başlayacak. Salgın tüm hayatı olumsuz etkilediği gibi ekonomiyi de olumsuz etkiledi. Ülkemizde bir çok yemekhane, lokanta, konuk evlerinin yemekhaneleri kapalı durumda.

* Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi karpuzdur. Karpuzun hasadının başlayacağı bu günlerde üretici kara kara düşünüyor. Ürününü nasıl satacağını endişeyle düşünüyor, merakla takip ediyor.

* Bunun için önümüzdeki 1 haftayı çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Karpuz üreticisinin lehine politikalar belirlenip adımlar atılmalı.

* Kamu kurumları karpuz alımı için yönlendirmek gerek. Üretici zor şartlar altında üretim yaparken bir taraftan virüs salgınıyla uğraşıyor bir yandan da ürününü nasıl satacağını düşünüyor. Üretici mağduriyeti göz önüne alınmalı, çözüm üretilmeli.

“İTHAL İRAN KARPUZU, ‘ÜRDÜN VE MISIR KARPUZU’ DENİLEREK SATILIYOR”

Ürünlerini nasıl satacağını düşünen karpuz üreticilerinin Koronavirüs salgınının çok yoğun görüldüğü İran’dan hasat zamanı getirilen karpuz nedeniyle de mağdur edildiğine dikkat çeken Ayhan Barut, şunları kaydetti:

* Aynı zamanda karpuz üreticisi yurtdışından, özellikle salgının en yoğun olduğu ülkelerden biri olan İran’dan TIR’larla sınır ticareti adı altında Türkiye’ye karpuz getirilmesiyle mağdur ediliyor.

* Yani ülkemizde karpuz hasadı başlamadan İran’dan karpuz getirilip yerli üreticilerimiz zora düşürülüyor. Türkiye’de şu an satılan karpuzların neredeyse yüzde 80-90’ı İran karpuzudur.

* Ama dikkat edilmesi gereken bir konu var. İran’da salgın yaygın olduğu için İran karpuzlarını ülkemizde ‘Ürdün karpuzu’ ve ‘Mısır karpuzu’ diye satılıyor.

* Böyle bir şey yok. Satılan karpuzların neredeyse tamamı İran karpuzudur ve salgının yaygın olduğu bir ülkeden geliyor. Bu hem üreticimiz için sıkıntılı hem halk sağlığımızı tehdit ediyor.

* Yani üreticimizin cep sağlığı hem halk sağlığı tehdit altında. Bu nedenle karpuz üreticilerinin sorunlarına çözüm bulunmalı. Yol yakınken dönmek lazım, yol yakınken çözüm üretmek lazım.

TÜCCAR VE ÜRETİCİLER DE ÇÖZÜM İSTEDİ

Karpuz tarlasında konuşan tüccar ve üreticiler de yaşadıkları mağduriyeti anlatarak, “Yüksek üretim maliyetleri nedeniyle üretici zor günler yaşıyor zaten. Bir de salgın nedeniyle üretici ürününü satmakta zorlanıyor. Bu yetmezmiş gibi yerli karpuzun hasat zamanı İran’dan karpuz getiriliyor. Çiftçilere çözüm bulun, bu yangını söndürün” diye konuştu.