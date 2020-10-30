İş müfettişliği sınav sonucu 2.5 yıldır açıklanmıyor

Türkiye'de her gün 4 ya da 5 işçinin hayatını kaybediyor. Tüm otoritelerin ortaya koyduğu veriler, bu ölümlerin en önemli nedenleri arasında denetim eksikliğini gösteriyor.

Ancak mevcut devlet yapısı içinde bu denetimi gerçekleştirmekle sorumlu en önemli kurum olan Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'ndaki kadrolar yetersiz.

Bu açığın kapatılması için başlatılan çalışmalar da bir türlü sonuçlandırılamıyor. 2 buçuk yıl önce yapılan iş müfettişliği sınav sonuçları açıklanmıyor. Bakanlık, müfettişlik yeterlilik sınavına giren iş müfettişlerinin 13 aydan daha uzun süredir sözlü mülakat sonuçlarını ilan etmiyor. 50'den fazla iş müfettişinin mahkeme kararı ile iş müfettişliğine hak kazanmalarına rağmen halen atamaları yapılmıyor.

ÖRGÜTLENMEDE SIKINTI İDDİASI

Konuyu yakından izleyen kaynaklar, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” ile “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”nın tek çatı altında “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı” olarak birleşmesinden bu yana iki bakanlığın örgütlenmesinde ciddi sorunlar yaşandığını ileri sürüyor.

MÜFETTİŞLER EVDEN ÇALIŞTIRILMAK İSTENİYOR



Ankara Grup Başkanlığı'nda çalışan iş müfettişlerinin yıllardır hizmet verdikleri yerleşkedeki 7 katı bugün tamamen boşaltılmaları talimatı verildi. Yerleşkeye başka birimlerin geleceği belirtiliyor. Yer gösterilmeyen müfettişlerin evden çalışmasının istendiği belirtiliyor.

GÜNDE 4-5 İŞÇİ ÖLÜYOR



İşçi ölümleriyle ilgili resmi bir veri açıklanmıyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi çabasıyla medyaya yansıyan ve iş yeri temsilcilerinden alınan direkt bilgilerle liste oluşturuluyor. Buna göre her yıl 2 bine yakın işçi hayatını kaybediyor. Ölümlerin en önemli sebeplerinden biri de denetim eksikliği…

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