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İstanbul Havalimanı’nda saatlerdir corona testi için sıra bekleyen Türk vatandaşları isyan etti

Yurtdışında ikamet eden ve geri dönüş için corona virüsü testi yaptırmak amacıyla İstanbul Havalimanı’na giden yolcular büyük bir mağduriyet yaşadı. Sabahın erken saatlerinde Havalimanı’na giden yolcular bekledikleri sıranın gelmemesi sonucunda uçuşlarını kaçırdı. Kanser hastası olduğunu ve 1 hafta sonra Almanya’da ameliyat randevusu olduğunu belirten Fatma Onur Yirmibeşoğlu, “Biz burada sırada 20 kişiden fazla insan bekledik. Adamın mesaisi bitti, bıraktı gitti. Bizleri hiç umursamadı. Uçak biletleri yananlar oldu, uçağını kaçıranlar oldu. Yani bu Türk vatandaşlarına yapılmaması gereken bir muamele oldu. Bir sistem kurulmuş ama o sistemi gelişigüzel kurmuşlar. Bu doğru bir uygulama değil” ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM
21:22 -
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Yurtdışında ikamet ettikleri ülkeye gitmek için corona virüsü (Covid-19) testi yaptırmak amacıyla İstanbul Havalimanı'nda saatlerdir sıra bekleyen ancak hala test yaptıramayan vatandaşlar isyan etti.

Sabahtan beri havalimanında olduğunu dile getiren Fatma Onur Yirmibeşoğlu, uygulama için tek bilgisayar ve tek görevli olduğunu ve uygulamanın doğru olmadığını belirtti.

“BİR SİSTEM KURULMUŞ AMA GELİŞİGÜZEL KURMUŞLAR”

Avrupa ülkelerinin, orada ikamet eden Türk vatandaşlarından 14 günlük ev karantinası uygulamalarını ya da corona virüsü testi istediğini ifade eden Yirmibeşoğlu, şunları söyledi;

*Türkiye'de havaalanına da bunu Sağlık Bakanlığı koymuş. Ama maalesef 1 tane bilgisayar, 1 kişi, muayeneyi yapan da yine 1 kişi. Ve biz burada sırada 20 kişiden fazla insan bekledik.

*Adamın mesaisi bitti, bıraktı gitti. Bizleri hiç umursamadı. Uçak biletleri yananlar oldu, uçağını kaçıranlar oldu. Yani bu Türk vatandaşlarına yapılmaması gereken bir muamele oldu. Yani bir sistem kurulmuş ama o sistemi gelişigüzel kurmuşlar. Bu doğru bir uygulama değil.

“ERTESİ GÜNE TEKRAR BİLET ALANLAR OLDU”

Gün içerisinde 2 farklı devlet hastanesine corona virüsü testi yaptırmak için gittiğini belirten Yirmibeşoğlu, “Orada pandemi vakalarıyla karşılaştım. Sağlıklı geldim ülkeme hasta olacağım korkusuyla havaalanına geldim, havaalanında var dediler. Allahtan bizim uçağımız yarın. Bugün olsaydı, uçağını kaçıranlar oldu, ertesi güne tekrar uçuş bileti alan insanlar oldu” şeklinde konuştu.

“BU TESTİ YAPTIRAMAZSAM AMELİYAT DA OLAMAYACAĞIM”

Yirmibeşoğlu, Havalimanı'nda yurtdışına gidecek olan Türk vatandaşlarına zorluk çıkardıklarını söyleyerek, “Almanya, biz buraya geldikten sonra böyle bir uygulama çıkartmış.  Ya 14 gün ev karantinası ya da bu test uygulaması diye. Test uygulamasını yaptırmak istiyoruz ama böyle büyük büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Ben kanser hastasıyım, ameliyat randevum var hastanede 7'nci ayın 15'ine. Bu testi yaptıramazsam ameliyat da olamayacağım” açıklamasında bulundu.

“SABAHTAN BERİ BURADAYIZ”

Yolcuların tepkisinin ardından bir görevlini bilgisayar başına geldiğini ifade eden Yirmibeşoğlu, “Şimdi bilgisayar tekrar çalışmaya başlamış. Bir tane bilgisayar, yine yavaş yavaş ilerliyor. Yarım saatte bir kişi, yarım saatte bir kişi.  Düşünün bizim önümüzde daha 8 kişi var, sabahtan beri de buradayız” dedi.

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Son güncelleme: 21:58 06.07.2020
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