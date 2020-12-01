İstanbul Metrosu’ndan yeni sefer saati düzenlemesi

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şöyle:

* İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 1 Aralık 2020 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

* Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapanış saati 21.00 olarak değiştirilmiştir.

* Tüm hatlarımızda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacaktır.

İlginizi Çekebilir Türkiye'ye gelecek corona aşısının sayısı belli oldu