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İstanbul Metrosu’ndan yeni sefer saati düzenlemesi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Bugün (1 Aralık) itibariyle tüm hatlarda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacaktır denildi.

Sözcü İstanbul
Güncellenme: 17:39, 01/12/2020
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İstanbul Metrosu’ndan yeni sefer saati düzenlemesi

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada şöyle:

* İçişleri Bakanlığı genelgesi ile İstanbul genelinde hafta içi 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

* Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ve zorunlu görevleri nedeniyle çalışmak zorunda olan vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına 1 Aralık 2020 itibari ile seferlerimizde aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır.

* Hatlarımızın sefer başlangıç ve bitiş saatlerinde bir değişiklik yapılmamış, sadece TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı kapanış saati 21.00 olarak değiştirilmiştir.

* Tüm hatlarımızda hafta içi 06:00-21:00 arasında normal tarife ile, 21.00-24.00 arasında 15 dakika aralıklarla işletme yapılacaktır.

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