İstanbul’da 23 Nisan için 100 bin bayrak dağıtıldı!

Corona virüsü sebebiyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları dışarıda yapılamayacak.

Çocukların sokağa çıkmasının yasak olduğu süreçte, birçok aile balkonlarını ve evlerini 23 Nisan temalı süslerle ve Türk bayraklarıyla donatarak bayramı kutlayacak.

MEYDANLARDA, CADDELERDE DAĞITILDI

Türk halkının ‘Milli Egemenliğini’ ilan etmesinin 100’üncü yılında İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası da anlamlı bir projeye imza attı.

Proje kapsamında 100 bin Türk bayrağı hazırlandı.

Bayraklar İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dağıtıldı.

Polis ekipleri, meydanlarda, caddelerde, iş yerlerinde giderek, bayrak dağıtırken; bazı vatandaşlar da kendilerine Türk Bayrağı veren polislerle fotoğraf çektirdi.