İstanbul’da dikey bahçe tartışması

İBB Meclisi ekim ayı oturumları pandemi önlemleri kapsamında Yenikapı'daki Avrasya Gösteri Merkezi'nde 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında başladı.

Oturumda son günlerde tartışma konusu olan yüksek maliyetli dikey bahçelerin sökülmesi ile ilgili soru önergesi verildi.

AKP tarafından verilen soru önergesi tartışma yarattı. Dikey bahçelerin yerine yapılan konuşan duvarların maliyeti sorularak kentin tarihi derinlik ve estetiğinin, yeşil alanlarının yok edildiği savunuldu.

“YAKLAŞIK 180 MİLYON LİRA HARCANDI”

İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, eleştirilere yanıt vererek duvarlardaki dikey bahçelerin İstanbul'a maliyetini açıkladı.

Uygulamanın başladığı 2011 yılından 2020 yılına kadar duvar bahçelerine 22 milyon 385 bin TL para ödendiğini, aynı dönemde bakım için de 68 milyon 383 bin lira para harcandığını söyledi.

Balyalı “Bakım maliyetleri, projenin maliyetinin 3 katı. 2011-2020 arasında toplam maliyeti 90 milyon 759 bin TL. Harcamalar bugünkü fiyatlarla güncellendiğinde maliyet yaklaşık 180 milyon liradır” dedi.

“AYNI DUYARLILIĞI KANAL İSTANBUL'A GÖSTERİN”

Balyalı, bunlar yerine 1 milyon metrekarelik yeni yeşil alan üretileceğini, kaynakların park ve normal yeşil alana harcanacağını belirtti.

Balyalı “Arkadaşların çevreye olan duyarlılıklarını Kanal İstanbul konusunda da göstermelerini istiyorum. Milyonlarca metrekare tarım alanı, orman yok olacak, yüzbinlerce ağaç kesilecektir. Bu konuda da hassasiyetlerini rica ediyorum” diye konuştu.

“KANAL İSTANBUL TÜRKİYE'NİN YÜZ AKI”

İBB Meclisi AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da Balyalı'ya yanıt vererek “Bu masraflar zaten yapıldı. İstanbul halkının da beğenisini kazanan bir yatırım. Sökerek ek maliyet getiriyorsunuz. CHP sıkışınca Kanal İstanbul'u gündeme getiriyor. Kanal İstanbul Türkiye'nin yüz akı bir projedir” dedi.