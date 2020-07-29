İstanbul’da korkutan görüntü: Büyük bir felakete neden olabilir

Bakımsız kalması nedeniyle yok olmaya yüz tutan dünya kültür mirası listesindeki tarihi surlar, başka tehlikelerle de karşı karşıya. Zamana meydan okuyarak ayakta kalan surlar, define avcılarının da hedefi oldu.

Yedikule kapısı üstündeki alanda define arama amaçlı kazı yapıldığı tespit edildi. Yaklaşık 5 metre açılan çukur, yorgun sur duvarının çökmesine neden olabilir.

Öte yandan 7.1 kilometrelik büyük bir alana sahip olan surların çevresinde çok sayıda kişi tarımsal faaliyetlerde bulunuyor. Kazının yapıldığı kapının hemen altındaki bölgede bulunan bostan da tarım faaliyeti yapılan yerlerden biri.

Buradaki sur duvarının uğradığı tahribat dolayısıyla çökme riskinin artması, büyük bir felakete neden olabilir.

“PANDEMİ DÖNEMİNDEN FAYDALANDILAR”

İBB Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Oktay Özel, şunları söyledi:

* Yedikule Kapı ile Belgrad kapı arasındaki alandayız. Çevre esnafından bize bir ihbar geldi, Yedikule Kapının hemen üstünde, geçtiğimiz hafta kazı yapıldığı bilgisini aldık ve ekiplerimizle geldik, yerinde incelemeler yaptık.

* Pandemide etrafın boş olmasından da faydalanarak, Kapının hemen üst kotunda bir kazı çalışması yapıldığı tespiti üzerine teknik ekiplerimiz yerinde incelemelerde bulundu. Özellikle kapı üstündeki taşıyıcı sur duvarlarının ciddi bir tahribata uğradığı tespitinde bulunuldu.

“SIK SIK BU TARZ VANDALİZMLERLE KARŞI KARŞIYA KALIYOR”

Kara surları ile ilgili projelendirme çalışmalarının son aşamasında olduklarını anlatan Özel, “Uygulamaya geçmek istediğimiz bu dönemde aslında böyle bir tespitin yapılması da pozitif katkı sağlayacak bir durum. Dolayısıyla hızlıca, oluşan tahribata karşı ekiplerimiz ile müdahale edeceğiz. Bugün tespit için buradayız. Kara surları yaşayan bir alan, 7.1 kilometre boyunca insanların kullanımında olan bir alan ve sık sık bu tarz vandalizmlerle karşı karşıya kalıyor. Zaten sur duvarları yorgun. Dolayısıyla çevre insanının, mahallelinin, duyarlılık göstermesi gereken bir durum bu. Böyle bir şeyle karşılaştıklarında bize ihbar ederlerse, tahribat hızlanmadan müdahale şansımız artar” dedi.

“BOŞLUĞUN HIZLICA DOLDURULMASI GEREKİYOR”

Tahribatın onarılması için yapılacaklar konusunda tespitte bulunduklarını da dile getiren Özel, şunları söyledi:

* Öncelikle mevcut onaylı proje kapsamında nasıl bir önlem alabiliriz bunun için yerinde bir tespit yaptık. Mevcut oluşturulan bir boşluğun hızlıca doldurulması gerekiyor.

* Çünkü bu boşluğun bu halde kalması, oluşabilecek ufak bir depremde, sarsıntıda bu duvarların hasar alacağı gibi bir sonuç doğuracak.

* Özgün dokusuna uygun şekilde tahribatı onarmamız gerekiyor. Ayrıca insanların buralara çıkmasını engelleyecek önlemler almamız gerekiyor. (DHA)