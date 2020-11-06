İstanbul’da kritik corona virüsü toplantısı! Artan risk görüşüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da Beylikdüzü, Esenyurt ve Büyükçekmece Devlet Hastaneleri’ni ziyaret etti.

“Bu üç hastane, hasta sayılarımızın arttığı İstanbul'da salgına karşı verilen savaşın önemli merkezlerinden” diyen Bakan Koca, yapılan toplantılarda yatak kapasitelerini, hasta yüküne karşı yapılması gerekenleri ele aldıklarını duyurdu.

CORONAYLA MÜCADELE TOPLANTISI

Öte yandan Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul’da corona virüsü salgınıyla mücadele toplantısı yapıldı.

“Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde yapılan toplantıya bakan yardımcılarımız, genel müdürlerimiz, il sağlık müdürümüz ve saha koordinatörlerimiz katıldı” ifadelerini kullanan Sağlık Bakanı Koca, toplantıda salgının seyri, artan risk ve yeni hasta yüküne karşı yapılacakların görüşüldüğünü ifade etti.

“VAKA ARTIŞLARININ BAŞLICA NEDENİ…”

Corona virüsünün yayıldığını belirten Bakan Koca, “Ertelenmesi mümkün seyahatleri erteleyin. Gün içinde hareketliliğinizi sınırlandırın. Unutmayın: Vaka artışlarının başlıca nedeni, hayatı salgın öncesindeymiş gibi yaşamaktır” şeklinde paylaşım yaptı.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosuna göre son 24 saatte 83 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 10 bin 722'ye yükseldi.

Bugün toplam 145 bin 241 test yapılırken, 2 bin 436 yeni tanı konuldu. Toplam hasta sayısı 389 bin 256 oldu.