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İstanbul’da metro seferlerinde aksama

İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde aksama yaşanıyor.

09:01 -
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İstanbul’da metro seferlerinde aksama

Metro İstanbul’dan yapılan açıklamada, “M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır” denildi. (İHA) 

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