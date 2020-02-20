İstanbul’da metro seferlerinde aksama

Metro İstanbul&#8217;dan yapılan açıklamada, &#8220;M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerimizde gecikme yaşanmaktadır&#8221; denildi. (İHA) . aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-3-5635625","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-3-5635625","pageType":"yazi","pageIdentifier":5635625,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":"","pageTitle":"u0130stanbul&#8217;da metro seferlerinde aksama"});aip('newsArticle', {"identifier":5635625,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/istanbulda-metro-seferlerinde-aksama-3-5635625/","headline":"u0130stanbul&#8217;da metro seferlerinde aksama","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2020/02/20/iecrop/metro-foto-sozcu_16_9_1582178502.jpg","author":"ali.inan","dateCreated":1582178509,"datePublished":1582178509,"dateModified":1582178509,"info":"{"seo_news":"false"}"});