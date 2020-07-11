İstanbul’da telaşlandıran görüntü! ‘Coronadan korkumuz var ama yapacak bir şey yok’

Arkadaşlarıyla birlikte Şile’ye gelen Alkan Uçkar, şöyle konuştu:
* Su harika, insanlar nezih. Koronavirüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok.
* Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz.
* Bunlar koronavirüsten korumuyor ama takdiri ilahi Allah’ındır.
* Koronavirüs olmasak iyi olur ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibarıyla geldik.
* Çocuklarımız denize girelim diye ısrarcı oldu. İnşallah ciddi anlamda bir vaka ile karşı karşıya kalmayız.
“SOSYAL MESAFEYE UYULMADIĞINI GÖRÜYORUZ”
Ailesiyle plaja gelen Özkan Küçük ise şu ifadeleri kullandı:
* Biraz koronavirüsten dolayı insanlarımız bunalmıştı. Birazcık da tatil ihtiyacımız var.
* Tabii sosyal mesafe noktasında sıkıntılarımız var. Sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz.
* Normalde deniz dışında maske takmam lazım ama biraz riayet etmediğimiz oluyor.
* Endişelerimiz vardı ama zamanla biraz azaldı.
* Bu vaka sayılarının düşmesi, vefat edenlerin sayısının azalması herhalde bizi biraz rahatlattı. Bu açıdan kendimize özeleştiri yapmamız lazım.
EN ÇOK VAKA İSTANBUL’DA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz günü yaptığı açıklamada son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da görüldüğünü açıklamıştı. DHA