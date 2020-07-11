İstanbul’da telaşlandıran görüntü! ‘Coronadan korkumuz var ama yapacak bir şey yok’

Arkadaşlarıyla birlikte Şile’ye gelen Alkan Uçkar, şöyle konuştu:

* Su harika, insanlar nezih. Koronavirüsten korkumuz var ama yapacak bir şey yok.

* Tedbir amaçlı maskemiz yok ama gözlüğümüz ve şapkamız var. Denizde böyle yüzüyoruz.

* Bunlar koronavirüsten korumuyor ama takdiri ilahi Allah’ındır.

* Koronavirüs olmasak iyi olur ama yapacak bir şey yok yani. Sonuç itibarıyla geldik.

* Çocuklarımız denize girelim diye ısrarcı oldu. İnşallah ciddi anlamda bir vaka ile karşı karşıya kalmayız.

“SOSYAL MESAFEYE UYULMADIĞINI GÖRÜYORUZ”

Ailesiyle plaja gelen Özkan Küçük ise şu ifadeleri kullandı:

* Biraz koronavirüsten dolayı insanlarımız bunalmıştı. Birazcık da tatil ihtiyacımız var.

* Tabii sosyal mesafe noktasında sıkıntılarımız var. Sosyal mesafeye uyulmadığını görüyoruz.

* Normalde deniz dışında maske takmam lazım ama biraz riayet etmediğimiz oluyor.

* Endişelerimiz vardı ama zamanla biraz azaldı.

* Bu vaka sayılarının düşmesi, vefat edenlerin sayısının azalması herhalde bizi biraz rahatlattı. Bu açıdan kendimize özeleştiri yapmamız lazım.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL’DA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Temmuz günü yaptığı açıklamada son 3 gün ortalamasıyla en çok vakanın İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da görüldüğünü açıklamıştı. DHA

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