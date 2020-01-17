İstanbul’daki çekici hizmetlerini Ankara merkezli vakıf yapacak

Geçen gün Kadıköy’de yaşanan olay çekiciler konusunu yeniden gündeme getirmişti.

Kadıköy Acıbadem'de meydana gelen olayda; park halindeki bir otomobili çekmeye çalışan çekici operatörü, kontrol etmeden kaldırdığı araçtaki 79 yaşındaki Leyla Çetinkol, durumu anlamak için araçtan inmek isterken, bir buçuk metre yüksekten düşmüş ve vücudunda 6 kırıkla hastaneye kaldırılmıştı.

ANKARA MERKEZLİ VAKFA DEVREDİLMİŞ

İstanbul'da çekici hizmetlerinin, Ocak ayından itibaren Ankara merkezli Polis Teşkilatlarını Güçlendirme Vakfı'na devredildiği öğrenildi. Daha önce, İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Derneği ve ilçe polis derneklerinin 300 çekici ile verdiği hizmetin Ocak ayı itibari ile son bulduğu bilgisine ulaşıldı. Çekici hizmeti vermesi sonlandırılan İstanbul Polis Hizmetleri Geliştirme Derneği, geçtiğimiz Kasım ayında, İstanbul Trafik Vakfı'na ait 60 çekiciyi de bünyesine katmıştı.

GÜNDE BİN 500 ARAÇ ÇEKİYOR

İstanbul'da 300 çekiciyle günde ortalama bin 500 araç çekiliyor. Bu araçların günlük olarak topladığı paranın ise 135 bin lira olduğu belirtiliyor.