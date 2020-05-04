İstanbul’un kara surları tehlike altında

Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan İstanbul kara surlarının Vatan Caddesi yönündeki tarihi bir burç, dün yağmur sularının oluşturduğu birikintinin de etkisiyle yıkıldı.

İstanbul'da şu anda 20 tane burcun özellikle son İstanbul depreminin de etkisiyle radikal bir şekilde riskli durumda olduğunu belirten İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat şunları söyledi:

* Tarihi eserlerin restorasyonu oldukça zahmetli ve uzun bir süreç, bu yüzden zaman ve imkan açısından da yoğun bir çaba içerisindeyiz.

* Düzenli olarak drone çekimleri ve diğer izlemelerle de durumlarını takip ediyoruz. Özellikle riskli olan 20 burçtan başlamak üzere çalışmalar yapılması için proje ve uygulama süreçleri planlanmalı.

* 20 burcun özellikle radikal bir şekilde riskli olduğunu biliyoruz. Bu burçlar hem son yaşadığımız depremden sonra hem de şimdi yağışla beraber su biriktirmesi nedeniyle tahrip oldu.

“PROJELERİN TAMAMLANMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Kara surları için geçmiş yıllarda restorasyon proje çalışmalarına başlandığını ve belli aşamalara gelindiğini ifade eden Polat, şu anda yarım kalan projeleri sürdürdüklerini belirtti.

“Önceki yıllarda tamamlanmış ve Bölge Koruma Kurulu’nda onaylanmış bir restorasyon projesi yok.” diyen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

* Restorasyon proje çalışması var ama o da kısmi olarak yapılmış 4 etap olarak ele alınmış. 3 etaba farklı zamanlarda başlanmış, belli aşamalara gelinmiş fakat tamamlanan olmamış, 1 tanesine ise hiç başlanmamış.

* Biz geldiğimizde bu projeleri devam ettirdik başlanmayan projelere başladık. Dolayısıyla öncelikle yarım kalan projelerin tamamlanması çalışmalarına başladık.

“ RESTORASYON İÇİN BİLİM KURULU KURDUK”

Öncelikle projesine hiç başlanmayan etapla çalışmalara başladıklarını belirten Polat, sonrasında yarım kalan 3 etapla ilgili çalışmaları devam ettireceklerini anlatarak , “Tarihi eserleri restorasyon projeleri çok kapsamlı bir süreçtir. Bu açıdan dünya mirası tarihit kara surları için bir Bilim Kurulu kurduk.” diye konuştu.

HER BÖLGE AYNI DERECEDE RİSKLİ DEĞİL

Tarihi eserleri restorasyon projeleri çok kapsamlı bir süreç olduğunu ve birkaç etabı olan bu çalışmanın belli safhalara ayrılması gerektiğini belirten Polat şunları söyledi:

* Bu işi belli safhalara ayırmak gerekir. Hem maddi olanaklar hem de koruma ihtiyaç açısından her kısım aynı ihtiyacı duymuyor ama çok acil ihtiyacı olan yerler var bunları planlamak gerekiyor.

* Biz taş düşmeleri ve benzeri uygulamalara karşı önleyici ağ ve benzeri koruma çalışmaları yaptık önceki arkadaşlarımızın başladığı ve bizim devam ettiğimiz bir çalışmaydı ama bu yetersiz bir çalışma.

* Büyük alanda sorunu çözen değil daha çok taş düşmesini engellemeye çalışan bir uygulama.

“ESASLI BİR RESTORASYON GEREKİYOR”

Kara surlarının riskli bölgelerinde olası taş düşmesine karşı uygulanan ağların kısmen çevre güvenliğini sağladığını ama uzun dönemde riski ortadan kaldırmadığının altını çizen Polat şöyle konuştu:

* Bu yetersiz, esaslı bir restorasyon çalışmasına girilmesi gerekiyor bizde bu süreci ilerletmeye çalışıyoruz, yani biz proje yapmak ve bölge kurullarının, koruma kurullarının onayıyla ve denetimi ile kara surlarının restorasyonunu yapmak gibi iki tane temel çaba içerisindeyiz.

* Hızlı bir şekilde koruma kurullarından projeleri onaylatıp, etap etap özellikle riskli burçlara odaklanarak restorasyon çalışması yapacağız.

* Bu konuda İstanbul çok vakit kaybetmiş durumda. Tarihi eserler için zaman kayıpları basit çözüm imkanlarının tüketilmesi, kaynak kaybı, zaman kaybı ama en önemlisi dünya mirası gibi İstanbul'un eşsiz değerlerinin kaybı anlamlarına geliyor.

* İstanbul'un ilgili tüm kültür kurumları bu konuda özel bir gayret gösterecektir.

“İSTANBUL SURLARI İHMAL EDİLDİ”

Mahir Polat sözlerini şöyle sonlandırdı:

* Hem proje yapmak hem de restorasyon yapmak için bir taraftan çalışıyoruz bu iki aşamalı bir iş. İstanbul'un surları ne yazık ki hiçbir zaman restorasyon programlarına girmedi maalesef hiçbir zaman hızlıca tahribatın üzerine gidilmedi.

* Nice imkan surlar için kullanılabilirdi, özellikle 2010 süreci tarihi surlara etki etmedi, ne yazık ki surlar için bir fayda sağlamadı.

* Şimdi bunu telafi etmeliyiz. Kurtaracağımız İstanbul'un tarihi kimliği ve dünya mirası markasıdır. Bu konuda herkesin elinden geleni fazlası ile yapacağını göreceğiz.