İşte Covid-19’un Türk havacılık sektörüne faturası

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını nedeniyle zor günler geçiren havacılık sektörün iptal edilen yurt içi ve yurt dışı uçuşları nedeniyle durdu.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Nisan 2020 dönemine ait havalimanı istatistikleri sektördeki çöküşü ortaya koydu.

Verilere göre 2020 nisan sonu itibariyle yılın ilk dört ayında Türkiye’de 56 havalimanından toplam 294 bin 250 sefer yapıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre hava trafiğinde yüzde 31.9 düşüş görüldü.

YOLCU SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Yolcu sayısına bakıldığında ise 1 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında 33 milyon 637 yolcu havalimanlarını kullanırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41.1'lik düşüş görüldü. İç hat yolcu sayısı yüzde 40.4 daralırken, dış hatta düşüş yüzde 42'.1 oldu.

Ocak ayında 13 milyon 930 bin, Şubat ayında 12 milyon 275 bin, Mart ayında 7 milyon 347 bin yolcu, Nisan ayında ise sadece 84 bin yolcu Türkiye’de havalimanlarını kullandı. Bu yolcuların 65 bini ise yurtdışından Türkiye'ye dönen vatandaşlardan oluştu.

EN FAZLA GERİLEME SİİRT’TE

Bir önceki yılın aynı dönemine göre yolcu trafiğindeki en büyük düşüş yüzde 73 ile Siirt Havalimanı’nda görülürken, yüzde 65 ile Isparta Süleyman Demirel ikinci, yüzde 62'lik kayıp ile Muğla Dalaman ise üçüncü sırada yer aldı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yolcu sayısında yüzde 36'lık düşüş olurken, bu rakam Ankara Esenboğa’da yüzde 47 oldu.

4 MİLYONLUK FARK

İstanbul Havalimanı geçtiğimiz yıl söz konusu dönemde faaliyetlerine henüz tam olarak başlamadığı için yolcu sayısı kıyaslaması yapılamadı. Nisan 2020 itibarıyla sene başından bu yana İstanbul Havalimanı’nı 12.2 milyon kişi kullandı. Kapatılan Atatürk Havalimanı geçtiğimiz yıl aynı dönemde 16.1 milyon yolcu ağırlamıştı.

TİCARİ UÇAK TRAFİĞİ

Türkiye genelinde havalimanlarından gerçekleştirilen yük taşımacılığında da 2020’nin ilk dört ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26.5'luk düşüş görüldü.

Ocak – Mart döneminde bagaj, kargo ve posta olmak üzere toplam 828 bin 336 ton yük trafiği gerçekleşti. Ticari uçak trafiği ise söz konusu dönemde yüzde 36'lık düşüşle 237 bin 460'da kaldı.