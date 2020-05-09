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İşte o salon

Bilkent’teki Sağlık Bakanlığı, corona virüsüyle ilgili düzenlenen basın toplantısına içeri alınma kurallarından, oturma düzenine kadar tüm detaylarıyla görüntülendi.

Deniz AYHAN
06:12 -
Haberler Gündem
İşte o salon

Sağlık Ba­kanı Fah­rettin Koca her hafta Anka­ra Bilkent'teki bakanlık bina­sında corona vi­rüsü salgını, alınan önlemler ve Bilim Kurulu'nun çalış­maları konusunda basın toplantısı düzenliyor. Son rakamları ve gelinen nokta­yı da açıklıyor. Çok sayıda gazeteci bu toplantıya akın ediyor, TV'ler canlı yayına geçiyor.

Milyonların izle­diği toplantıda önce salon dezenfekte ediliyor, sonra maskeler takılıyor, ellere giriş kapısında bulunan  antibakteriyel ilaçlar sürülü­yor. Gazete, TV ve internet medyasından temsilciler, Bakan Koca'nın basın top­lantısını izlemek için yarı­şırken, TV'ler de toplantı anı ve toplantı sonrası so­rulan her soruyu kesintisiz olarak aktarıyor.

TOPLANTI BAKANLIK BİNASINDA YAPILIYOR
Corona virüsüyle ilgili basın toplantısı Ankara Bilkent'teki Sağlık Bakanlığı binasında düzenleniyor. Konuyla ilgili alınan tüm önlemler, Bilim Kurulu'nun çalışmaları ve günlük corona virüsü tablosu detaylarıyla açıklanıyor.

ÇOK BEĞENİLEN

55 yaşındaki Koca, Konsensus Araştırma Şirketi'nin yaptığı son ankette de “Performansı en çok beğenilen liderler'' kategorisinde yüzde 48 ile birinci sıraya yerleşti. İkinci sırayı ise yüzde 47.8 oy oranıyla Cumhurbaşka­nı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

Koca'nın Twitter'da 5 milyon 200 bin, Instag­ram'da ise 8 milyon 500 bin takipçisi bulunuyor. Türkiye'nin en çok izlenen basın toplantısı öncesinde ve toplantı sırasında yaşa­nanlar ise şöyle:

– Basın toplantısı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı telekonferans toplantısının ardından başlıyor. Bilim Kurulu toplantısı genelde 2- 3 saat aralığında sürüyor.

ANTİBAKTERİYELLER SÜRÜLÜYOR
Salon dezenfekte ediliyor, maskeler takılıyor, ellere ise giriş kapısında bulunan antibakteriyel ilaçlar sürülüyor.

– Gazeteciler toplan­tıdan yarım saat önce Sağlık Bakanlığı yerleş­kesinde bulunan bölüme alınmaya başlanıyor. Salon uzun süre kalabalık olmasın diye önceden gi­riş yapılmıyor. Girişte ga­zetecilerin ateşi ölçülüyor, kimlik kartları alınıyor ve yerine kapılardan geçişleri sağlayacak ziyaretçi giriş kartı veriliyor.

– Toplantı salonunun bulunduğu bölümdeki duvarlarda otomatik de­zenfektanlar bulunuyor. Binadaki tüm görevliler ve gazeteciler maskeli. Sosyal mesafe kuralına da özen gösteriliyor.

– Gazeteciler, Sağlık Ba­kanı Koca'nın salona gelişi ile öncesinde dezenfekte edilmiş toplantı salonuna alınıyor. Salondaki otur­ma düzeni ise 1'er koltuk boş bırakacak şekilde dü­zenleniyor.

– Bakan, önce gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor ve elindeki son verileri açıklıyor. Ardın­dan gazetecilerin sorularını yanıtlamaya başlıyor. Her toplantıda yaklaşık 50 gazeteci bulunuyor.

TEK TEK ATEŞ ÖLÇÜMÜ YAPILIYOR
Basın toplantısına katılacak olanların önce ateşleri ölçülüyor. Kontrolün ardından tek tek içeri alınıyorlar…

TAKİPÇİ ARTIŞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü günde­miyle Türkiye'nin en çok takip edilen siyasetçile­rinden oldu. 10 Mart'ta ilk basın toplantısını ya­pacağını duyurduğunda Twitter'da 391 bin takipçisi olan Koca'nın, bir gün içe­risinde takipçi sayısı 500 bine ulaştı.

Virüse dair günlük verileri de sosyal medyadan paylaşan Ko­ca'nın Twitter'daki takipçi sayısı 5.2 milyona yüksel­miş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 milyon 800 bin takipçisiyle birinci sıradayken, onu sırasıyla 8 milyon 500 bin ile Abdullah Gül, 6 milyon 900 bin ile Kemal Kılıçda­roğlu, 5 milyon 800 bin ile Ahmet Davutoğlu, 5 mil­yon 300 bin ile Muharrem İnce, 5 milyon 230 bin ile Devlet Bahçeli ve 5 milyon 200 bin ile Fahrettin Koca takip ediyor.

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