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İsyan videosu ile gündem olan TIR şoförü, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlıyor

Evde kal çağrılarını sosyal medya üzerinden yayınladığı video ile eleştiren ve “Evde nasıl kalayım” dediği için gözaltına alınan Hataylı TIR şoförü Malik Yılmaz, Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde işe başlıyor.

Can ÇAPAR / Hatay
21:11 -
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Malik Yılmaz, birkaç gün önce paylaştığı videosunda ilk videonun ardından işten kovulduğunu hatırlatmış, o günden sonra iş bulamadığını, işsiz olduğunu duyurmuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “iş istiyorum” çağrısı yapan TIR şoförü Malik Baran Yılmaz için Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı aradı. Kılıçdaroğlu, Yılmaz'ın ‘işe alınması’ talimatı verdi.

Gelişmeyle ilgili konuşan Malik Yılmaz, yarın itibariyle işe başlayacağını açıkladı. Yılmaz açıklamasında; “Arandım ve bana yarın işimin hazır olduğunu söylediler” dedi

EVDE KAL ÇAĞRISINA İSYAN ETMİŞTİ

TIR şoförü Malik Baran Yılmaz, salgın sürecinde internette paylaştığı bir videoda, “Emekli, memur ve zengin değilim. İşçiyim, TIR şoförüyüm. Çalışmasam ekmek yok. Ha senin lafınla açlıktan ölmüşüm, ha virüsten ölmüşüm. Ama beni bu virüs öldürmez, beni bu düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelmişti.

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