İYİ Parti İstanbul’da yarış… “Hedefimiz ilk kadın cumhurbaşkanını seçtirmek”

İYİ Parti’nin İstanbul teşkilatında seçim heyecanı… İYİ Parti’nin 26 Temmuz’da yapılacak olan İstanbul İl Başkanlığı Kongresi öncesi İl Başkanı Buğra Kavuncu SÖZCÜ’ye konuştu.

22 Aralık 2018’de yapılan İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı seçimlerinde galip gelmesinin ardından CHP ve İYİ Parti’nin ittifak yapıp birlikte seçime girmesiyle yoğun günler geçirdiğini kaydeden Kavuncu şöyle konuştu:

* Başkan seçilmenin ardından Ekrem İmamoğlu’nun aday gösterilmesiyle beraber 31 Mart’a kadar çok yoğun günler yaşadık. Mevkidaşım Canan Kaftancıoğlu’yla beraber bu dönemi yoğun geçirdik. 31 Mart’ta tamam bitti dedik mazbatayı alamadık sonra tekrar seçim oldu.

“MÜCADELE VERDİK”

* Artık belediye başkanlığı seçiminden de farklı bir noktaya gitmiş bir süreç yaşadık. Türkiye’de demokrasinin, kurumların, insanların oyuna sahip çıkması konusunda bir mücadele verdik. Şimdi kongrede sunmak üzere faaliyet ve mali raporumuzu hazırlıyoruz ve faaliyet raporuna dikkat ettiğimde en yoğun dönem seçimlerden 1 ay sonraki 4 ay en yoğun zaman geçmiş.

* Yerel seçimlerden sonra ilçe kongrelerimiz başladı. 5 ilçe kalmışken pandemi patladı. Şimdi il kongresini yapacak durumdayız. Aklımızda olan birçok projeyi bu yoğun dönemden dolayı hayata geçiremedik. Ancak önümüzdeki dönem bunları tamamlayacak için adayım. Tekrar il başkanlığı talip olmaktaki nedenlerden biri bu.” ifadelerini kullandı.

DÖRT ANA BAŞLIK

Tekrar seçildiği takdirde 4 ana başlık üzerinde çok çalışacaklarını söyleyen Kavuncu, 4 başlığı şöyle sıraladı:

* İlki gündemle alakalı ya da gündemde olması gereken konularla alakalı eylem ve tavır koyan bir İstanbul teşkilatı, ikincisi gençleri, Z kuşağını çok iyi anlayan onlarla birlikte geleceğe yönelik bir çözüm ortaya koyabilmek.

* Üçüncüsü ise önümüzdeki yerel seçimlere kadar İstanbul'a en iyi şekilde anlayacak, dinleyecek ve hakkaten bilimsel, kültürel açıdan farklı açılar göstererek sadece İstanbulla ilgili çözüm önerileri getirecek bir İstanbul teşkilatı ve genel seçimlerde Türkiye’nin ilk kadın cumhurbaşkanını seçtirmek.

ÇÖZÜM KOYMA ARACI

* İstanbul'u dinlemek, İstanbul'u anlamak, İstanbul'un problemlerini çözecek bir çalışma yapmak ilçe ilçe, mahalle mahalle yapma arzumuz var.

* 15 ilçenin mahalle muhtarlarıyla bir araya geldik. Onların problemlerini dinledik. Bunun çok daha fazlasını yapmamız lazım.

* Siyaset sadece muhalefet etme değil ortaya bir çözüm koyma aracı. Bu anlamda bizim bir çok komisyonlarımız var. Ancak bunları bir türlü kamuoyunun önüne koyacak duruma getiremedik.

“EN BÜYÜK ARZUM…”

* En büyük arzum ayda bir ya da iki basın toplantısında bir araya gelerek İstanbul'un, Türkiye'nin meseleleri ele alarak teşkilat olarak bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. Birinin bilmeden hakkını gasp etmekten çok korkarım.

* Bugünün Türkiye’sinde peynir ekmek gibi kolay bir hale geldi bu. O yüzden komisyonlarımızın üstüne büyük vazife düşüyor. Onların üreteceği ürünler nasıl sunacağı çok önemli.

Z KUŞAĞINA MERCEK

Kızının da 17 yaşında olduğunu söyleyen Kavuncu, gençleri çok iyi anlamak gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

* 60 kuşağına benzetiyorum Z kuşağını. İdeolojik duruşları vardı, çok net olan. Bir çok dava adamı yetiştirdi 60 kuşağı. Çok hassaslar. Çok duyarlılar. Çok eleştiriyorlar, acımasız olabiliyorlar.

* Eyvallahları yok. Netlik istiyorlar. İşsizlik artıyor. Yeni meslekler ortaya çıkıyor. Global şirketler tekelleşmeye başlıyor. Covid-19'da bambaşka bir değişime yol açacak. Bu kuşak bütün bunları film izler gibi izliyor. Kim nasıl tavır gösteriyor, kim neyi neden yapıyor hepsine bakıyorlar.

DISLIKE HATIRLATMASI

* Birisi çıkacak Karl Marx gibi Adam Smith gibi bir manifesto yazacak. Diyecekler ki yeni dönem böyle. Eşit gelir dağılımı, ilkesel tavır, insan hakları kavramlarının ayakta kalabilmesi için dijital çağda bizim manifestomuz budur. Bunu yapacak bu babayiğit nesilden çıkacak.

* Ben 47 yaşımdayım. Önümüzdeki 20 yıl neler olacağı benim de problemim. 18,20, 25 yaşındaki gençler için bu daha büyük problem. ‘Dislike’ hadisesi çok çarpıcı bir hadise. Muazzam bir tepki ve tavır gösterdiler. Bugüne kadar bu kadar organizeyi hiçbir parti yapamadı. Biz de gençleri anlamak, problemlerini çözmek için uğraşacağız.

HEDEF KADIN CUMHURBAŞKANI

Erken seçim olması durumunda İstanbul için çalışmalarını da anlatan Kavuncu şu ifadeleri kullandı:

* Biz Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanını seçtirmek istiyoruz. Genel Başkanımızı İstanbul'dan Ankara'ya o makama uğurlamak istiyoruz. Önümüzdeki dönem için İstanbul'un mahallelerine, sokaklarına hakim bir teşkilat yapısını tamamlamamız lazım.

* Türkiye'nin geldiği bu noktada sokağa da hakim olmak lazım. Sokaktaki samimiyetin yerini hiçbir şey tutmuyor. Dolayısıyla İstanbul il teşkilatı olarak bizim en büyük vazifemiz bu. İstanbul'da her mahallede her sokakta var olmak.

* Hem Türkiye'nin ilk kadın cumhurbaşkanı seçtirmek hem de genel seçimlerde başarılı olmak için mahalle teşkilatlarını çok ciddi ve titiz bir şekilde yapılandırmak lazım.

FOTOĞRAF DESTEK Mi?

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, sosyal medya hesabından İYİ Parti İstanbul Kongresi öncesi kendisiyle fotoğraf paylaşmasının destek olarak yorumlanması hakkında Kavuncu şöyle konuştu:

* Genel başkanımız İstanbul'da ikamet ediyor. Çok yoğun görüşme trafiğimiz oluyor. İstanbul'da yaptığı bütün görüşmeleri ben refakat ediyorum. O programda onlardan bir tanesiydi.

* Bir gazetenin bir programıydı. Her programa gittiğim gibi oraya da gittim. Her programda fotoğraflar çekilir. Fotoğrafı, Genel Başkanımız bana değil programa atfen yayınladı. Benim sosyal medya hesabımdan çıkan bir fotoğraf değil.

* Bunlardan onlarca, yüzlerce anlam çıkarmanın manası yok. Bu bir demokratik yarıştır. Sonuç ne olursa olsun yıpranmaması gereken iki şey var. Birisi genel başkanımız. Diğeri de partimiz.

* Bana bazen diyorlar ki, ‘AK Parti ne kadar başarılı. Çünkü her il ve ilçe kongresinde tek adayla çıktı' Ben de diyorum ki sonuca bakın. İçinden nasıl bir yapı, zihniyet çıkardı. Bugün cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, tek adamlık zihniyeti çıkardı. Ben çok adaylı yarışları kutsal kabul ediyorum. Sonuna kadar da arkasındayım.

“2024 YILINDA İTTİFAK…”

2024 yerel seçimlerine değinen Kavuncu şöyle devam etti:

* Yerel seçimlerde bize büyük bir tecrübe oldu. Büyük bir hazırlık süreci gerekiyor. 2024 yerel seçimleri için önümüzde hazırlanmak için uzun bir zaman var. Hem ilçe hem mahallelerdeki sorunları tespit ederek bunlarla ilgili proje üretmek, bu konuda çalışacak arkadaşlarımızı tespit etmek önemli.

* 2024 yerel seçimleri için o günün koşullarını kestirmek çok zor. Ancak 2024 seçimlerinde ittifak ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Bu elbette Genel Merkezin vereceği bir karar. Ben, İYİ Parti’nin bir çok yerde kendi adaylarıyla yarışa girmek arzusunda olacağını düşünüyorum.

ÇİRKİN PAYLAŞIMLAR

Oyuncu Berna Laçin, Gazeteci Nevşin Mengü, Avukat Feyza Altun ve mevkidaşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na sosyal medya üzerinden hakarete takipsizlik verilmesine de tepki gösteren Kavuncu sözlerini şöyle bitirdi:

* Öyle bir hale geldi ki ülke, birisi haksızlığa uğradığı zaman bu ülkede ilk soru ‘Kim' gelen cevaba göre de bir tavır. Ne vicdana, ne hukuka, ne insan haklarına sığmayan çok tehlikeli bir bakış açısı var.

* Esra Albayrak'a, Berna Laçin'e, Nevşin Mengü'ye, Genel Başkanımız Meral Akşener'e kime karşı olursa olsun bu saldırıları kınıyorum.