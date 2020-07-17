İYİ Parti’den Azerbaycan’a destek!

Hafta başında Ermenistan kuvvetleri Azerbaycan'nın Tovuz kentini hedef almış ve 7 askerin şehit olmasına neden olmuştu. İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı Ermenistan'ı protesto etti. Partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguladı.

“BARIŞIN ÖNÜNDEKİ EN BÜYÜK ENGELDİR”

Yıllar boyunca önemli bir kriz noktası olma özelliğini koruyan Kafkaslarda, yeni bir krizin ortaya çıktığını ve bunu takip ettiklerini dile getiren Kavuncu, “Karabağ bölgesindeki işgalci zihniyetini yansıtan Ermenistan silahlı unsurları, 12 Temmuz'dan başlayarak Azerbaycan'ın Tovuz bölgesine saldırı düzenledi.

Henüz bu ani saldırının etkisi geçmemişken, yeni bir saldırı daha gerçekleştirerek Azerbaycan devletine yönelik saldırgan ve düşmanca tutumunu gösterdi. Ermenistan'ın bu tutumu Güney Kafkasya'daki kalıcı barış ve istikrarın önündeki en büyük engeldir” dedi.

“İNSAN HAKLARININ İHLALİ ANLAMINA GELMEKTEDİR”

“Ermenistan Devleti'nin bütün dünyada etkisini gösteren COVID-19 şartlarında bile gerçekleştirdiği bu saldırılar, hiçbir şekilde uluslararası hukuka ve insan haklarına uymamaktadır” ifadelerini kullanan Kavuncu, “Nitekim Ermenistan, Azerbaycan'daki bazı köyleri de vurmuş ve sivilleri de hedef alabileceğini göstermiştir. Bu saldırılar, uluslararası hukukun, insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir” açıklamasında bulundu.

“ERMENİSTAN'IN TARİH KARŞISINDAKİ SUÇUNUN FARKINDAYIZ”

Ermenistan'ın bu tavrının, yeni olmadığını söyleyen Kavuncu, “Nitekim sözde soykırım yalanıyla başlayan garabet, diplomatlarımıza yönelik saldırılara ve Hocalı'daki soykırıma kadar uzanan, büyük bir tarihi zemine yayıldı. Bizler, Ermenistan'ın tarih karşısındaki suçunun ve sorumluluğunun farkındayız.

Bu farkındalık kadar, bu saldırıların bir millete veya topluma karşı, nefret ve öfke hissi yaratmamısı gerektiğinin, ülkemizde yaşayan Ermeni vatandaşlarımızın da bu durumdan rahatsız olduğunun farkındayız” şeklinde konuştu.

“ULUSLARARASI TOPLUM GEREĞİNİ YERİNE GETİRMELİDİR”

Kavuncu, uluslararası hukuk ve toplumun, bu yeni saldırganlık karşısında tavrını ortaya koyması ve Ermenistan'ı uyarması gerektiğini ifade ederek, “Dünyayı etkisi altına alan bir salgın sürecinde dahi her türlü saldırgan politikayı güden ve bunu gösterenlere karşı; uluslararası toplum da gereğini yerine getirmelidir. Şayet uluslararası toplum bunu yapamazsa veya yapmayacaksa, dünyada kim, hangi safta olursa olsun; Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Azerbaycan'ın yanında olduğunu herkes bilmelidir” dedi.

“ÜZERİMİZE DÜŞEN NE VARSA YAPMAYA HAZIRIZ”

“Bizler; yalnızca tek millet, iki devlet şiarına bağlı kalanlar değiliz” ifadesini kullanan Kavuncu, “Aynı zamanda; tek millet, tek devlet idealinin sonuna kadar peşinde koşan bir geleneğin ve düşüncenin temsilcileriyiz. Düşmanca bir tutumun, sürekli bir saldırganlığın peşinden de koşmuyoruz; fakat bu sınır ihlalleri, insan haklarına aykırı her türlü saldırı devam ederse; üzerimize düşen ne varsa yapmaya da hazırız” dedi.