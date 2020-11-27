İYİ Parti’den ‘Cumhur İttifakı’na katılacak’ iddiasına yanıt

Son günlerde siyasetteki gelişmeler ışığında AKP ve İYİ Parti’nin birlikte hareket edebileceği belirtilirken, AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş da dün Reuters’a yaptığı açıklamada, İYİ Parti ile bir temaslarının bulunmadığını söylemişti…

İYİ Parti'nin MHP genel başkanlık seçimi nedeniyle değil 16 Nisan anayasa referandurumu ile ortaya çıktığını vurgulayan Poyraz, “İYİ Parti Türkiye'nin parlamenter sistem geleneğini önemseyen siyaset algısıyla ortaya çıktı. Partiyi kuran kadrolar ve yönetenler siyaseti meslek haline getirmiş kadrolar değil. Zaten bir mesleği olup siyaseti sorumluluk duygusuyla yapan kadrolar. İYİ Parti'nin öncelikli hedefi Türkiye'yi iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme kavuşturmak; parlamentoyu güçlü ve bağımsız hale getirmek, bir tezahürü olarak yasama, yürütme ve yargı erkleri arasında kontrollü, birbirini denetleyebilen, bunları aşmayan bir eşgüdüm içindeki kuvvetler ayrılığını tam olarak uygulayabilmek” dedi ve şöyle devam etti:

* Bu noktada eğer AK Parti, bunu desteklediğini söylerse bir iletişim kurulabilir ama şu andaki hükümet sistemi ve AK Parti’nin yürüttüğü siyaset İYİ Parti'nin hayal ettiği siyasetle taban tabana ters.

İYİ Parti’de birkaç haftadır devam eden tartışmalar sonrası yaşanan istifanın devamını beklemediğini, istifanın ayıplanacak bir şey olmadığını ancak istifada kullanılan gerekçelerin ayıp olduğunun altını çizen Poyraz, “Bu süreçlerin İYİ Parti’ye hiçbir etkisi yok. Sadece üzgün ve kırgınız; sonuçta partimizin kuruluşunda görev almış arkadaşlar ayrılıyorlar. Parti içinde ortaya çıkan muhalefetin her türlüsüne tahammüllüyüz ancak muhalefet yapmakla ihanet ayrı kavramlar” dedi.

İYİ Parti’den istifa eden Ümit Özdağ’ın 81 il başkanının başvurusu üzerine disipline sevk edildiğini kaydeden Poyraz, “Bu süreçte milletvekillerinden de bir kopuş şu anda öngördüğümüz bir şey değil” dedi.

Özdağ partisiyle ilgili yaptığı açıklamalar sonrası İYİ Parti’den ihraç edilmiş, ardınan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da partiden istifa etmişti.

Poyraz, seçimde Millet İttifakı ile birlikte hareket ettikleri CHP ile ilişkilerinin tam bir işbirliği olduğunu kaydederek, “İnanmadıkları, köklerinde olmayan geleneklere adapte olmaları AK Parti ve MHP’nin ittifak tanımı. Bizim ittifak tanımı ise işbirliği üzerine kurulu. Ortak doğrularımız olduğu zaman ortak hareket hareket ediyoruz. CHP ile bu noktada buluşabiliyoruz, diğer partilerle de buluşabiliyoruz. Bunu işbirliği olarak adlandırılmasını doğru buluyorum” dedi ve şöyle devam etti:

* İYİ Parti her türlü görüş, öneri ve istişareyi yapabilecek bir parti. Herkesle yapabiliriz. Kamuoyunun anladığı anlamda ittifaklar ancak seçim dönemlerinde olur.

* CHP ile ittifak, seçim döneminde önce ve seçim döneminde uygulanan bir modeldi. Seçim dışındaki ilişkimizin adı tam olarak işbirliği. DEVA ve Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve SP de işbirliği ve ilişki içinde olduğumuz partiler. Görüş alışverişinde bulunuyoruz. Parlamenter sistemde mutlak bir işbirliğindeyiz, hep beraber.

Poyraz, HDP ile İYİ Parti’yi beraber anmanın sadece Kürt seçmen üzerinde İYİ Parti’yi antipatik hale getirmek, ortaya koyduğu ilkeler açısından HDP seçmeni nezdinde köşeye sıkıştırmak, HDP'ye oy veren seçmenle İYİ Parti arasında oluşabilecek bir köprüyü yok etmeye dönük bilinçli bir politaka olduğunu söyledi.

HDP’nin siyasal zeminde aldıkları kararlar, uyguladıkları politikalarla Türkiye'nin üniter yapısını ortaya koymadan, terör örgütüyle olan organik bağını dikkate alındığında İYİ Parti ile hiçbir zaman ve zeminde bir araya gelemeyeceğini belirten Poyraz, “HDP'nin kamuoyu ve siyaset vicdanında HDP'nin duruşu ve tarzı tastik edilmedikçe, itimat oluşmadığı sürece HDP ile bir araya gelmemiz söz konusu değil. HDP belli alanlarda bizimle aynı düşünüyor olabilir ama bu durum onlarla işbirliği yapmamızı gerektirmiyor” dedi.

Poyraz, İYİ Parti’nin Kürtlerin desteğini alabileceğine inandığını da kaydetti.

İYİ PARTİ’NİN OYLARI ARTIŞTA

Poyraz, mevcut anketlere göre İYİ Parti’nin oy oranının yüzde 14-15 bandında olduğunu belirterek, artışın ağır ağır ve istikrarlı şekilde olduğunu belirtti.

Destekteki artışın bazı çevreleri rahatsız ettiğini ve son dönemdeki İYİ Parti’ye dönük gerçeğe aykırı beyanların “operasyonel” tavrın sonucu olduğunu kaydederek, “Cumhur İttifakı'nın yüzde 50+1'i geçeceğine yönelik yaklaşımını fazla iyimser buluyorum. Biz sahadayız; yüzde 30+1'i bile bulamayacaklarını esnafın yanına gittiklerinde görecekler” dedi.

Son dönemde Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın bakanlıktan, Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın üyelikten istifası ve eski Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan’ın disipline sevki gibi gelişmeleri değerlendiren Poyraz, daha önce yapılan açıklamalara yönelik tekzip gelmezken ve iktidar bunları sahiplenirken şimdi yapılan açıklamalar sonrası Arınç’ın istifasının kabul edildiğini belirtti.

Poyraz, “MHP ile ilgili AK Parti bence fazla kendini role kaptırdı. MHP’nin pranga ve boyunduruğunda hareket eden bir mecburiyet haline geldi. Bunu ideolojik olmaktan ziyade cumhurbaşkanlığı sisteminin yüzde 50+1 travmasının sonucu olduğunu düşünüyorum” dedi. (Reuters)