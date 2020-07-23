İYİ Partili Çıray, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı istifaya çağırdı

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı corona virüsü tanı testleri konusunda eleştirdi.

Corona virüsünü teşhis etmek için kullanılabilen üç farklı testin bulunduğunu ancak bunlardan en güvenilir olanın PCR testi olduğunu ifade eden Çıray, şöyle konuştu:

* Başta Sağlık Bakanı olmak üzere AKP yönetimi Covid-19 ile mücadelede Türk milletine çok kötü bir tiyatro izlettiriyor.

* Nisan 2020 başında bilim insanlarının uyarılarına kulak asmayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tanı testleri konusunda da ne yazık ki çuvalladı.

* PCR testi yerine Sağlık Bakanlığı olarak geliştirilmesi için katkı sağladığınız BioEksen firmasının Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmayı mecbur tuttunuz.

* Ancak sahadan ve bilim insanlarından aldığımız bilgiler can sıkıcı. Çünkü, kullanımda bu kitin teknik kusurları olduğu anlaşıldı. Negatif değerlerin güvenilirliği yok.

* PCR kiti ile kullanılması gereken bir de RNA izolasyon kiti var. Ancak sahadaki uzmanlar, bu kitin izolasyon yaptığına dair ‘Yeterli kanıt yok’ diyorlar.

* Sizi görevinizi yapmaya davet etmiş vebu konuda uyarılarımı yapmıştım.

“YERLİ KİTİN GÜVENİRLİĞİ YÜZDE”

Kullanımı mecbur tutulan corona virüsü testinin doğruluk payının yapılan araştırmalarda yüzde 40 olduğunun ortaya çıktığını belirten Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

* Bunun üzerine Sayın Sağlık Bakanı Koca, güya tepki göstermiş ve bir günah keçisi olarak Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde testi onaylayan Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanı Selçuk Kılıç görevden almış.

* Yetmez Sayın Bakan, siz istifa etmelisiniz. Çünkü sizi daha Nisan başında uyarmıştım. TV’lerde ve SÖZCÜ’de yayınlanan söyleşimde bu hayati konuyu gündeme getirdiğimde de yalanlamamıştınız.

* Yani bilime karşı kulaklarınızı tıkamakla kalmadınız, Covid-19 PCR testi için çalışma yetkisi isteyen laboratuvarlara Sağlık Bakanlığı olarak geliştirilmesi için katkı sağladığınız Biospeedy Covid-19 PCR kitini kullanmayı mecbur tuttunuz.

“SAĞLIK BAKANINI İSTİFAYA DAVET EDİYORUM”

* Sayın Koca’nın sözde ‘yerli ve milli’ teste dayanarak yaptığı tüm hasta sayıları ve diğer istatistiki bilgiler çöp olmuştur. Böyle durumlarda demokrasinin kırıntısı kalmış olan ülkelerde bakan istifa eder. Ben de kendisini istifaya davet ediyorum.