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İYİ Partili Çıray’dan Bakan Koca’ya korkutan uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Covid-19 vakalarındaki artışta halkı suçladığını savunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, "Bu kafayla giderlerse Eylül ve Ekim aylarıyla olağanüstü bir vaka sayısıyla karşılaşırız. Yoğun bakımlar bu vakaları karşılayamazlar. Sağlık sisteminde bir çöküşle ne yazık ki hastalarımız karşı karşıya kalır" uyarılarında bulundu.

07:22 -
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir milletvekili Aytun Çıray, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cuma namazı çıkışında yaptığı “Ne yazık ki uyarılarımıza halkımız ciddi manada dikkat etmedi” ifadelerini eleştirdi.

Erdoğan’ın sadece vatandaşı suçladığını savunan Çıray, “Sağlık Bakanlığı, bizim en başından beri yapmış olduğumuz bilimsel ve samimi uyarıları, tavsiyeleri dikkate almadığı için ne yazık ki Covid vakalarında tekrar olağanüstü bir artışla karşı karşıya kalmaya başladık. Bu artışın sonucu olarak da yoğun bakım hastalarında ve entübe hasta sayılarında da yine artışlar oldu. Sağlık Bakanlığı bu sayıları objektif ve şeffaf olarak kamuoyuna duyurmak yerine, gizleyerek, sansürleyerek, vatandaşımızı tekrar rehavete itmekle kalmıyor, aynı zamanda bilim insanlarının gerçekçi bir değerlendirmeyle kendilerine yardımcı olmasının da önüne geçiyor” diye konuştu.

BAKAN KOCA’YI UYARDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı uyaran Çıray, “Bu kafayla giderlerlese Eylül ve Ekim aylarıyla olağanüstü bir vaka sayısıyla karşılaşırız. Yoğun bakımlar bu vakaları karşılayamazlar. Sağlık sisteminde bir çöküşle ne yazık ki hastalarımız karşı karşıya kalır” dedi.

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Son güncelleme: 07:33 19.09.2020
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