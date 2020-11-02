İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri: Konak’taki binamızı geçici olarak boşaltacağız

Depremde hasar gören büyükşehir belediye binası hakkında açıklamada bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, Konak'taki merkez binası için geçici süreyle boşaltma kararı verdiklerini açıkladı.

“BİRİSİNİN CANINI TEHLİKEYE ATMAK OLMAZDI”

Deprem sırasında, büyükşehir belediyesinin Konak'taki merkez binasının denize bakan yüzünde bir yarılma meydana geldiğini belirten Gökçe, şöyle konuştu:

* Binanın geri kalan kısmında görünür haliyle taşıyıcı sisteminde gözle görülür önemli bir sorun yok.

* Fakat detaylı tespitin bilim adamlarınca, uzmanlarca yerinde yapılmasının çok doğru olduğunu düşündük.

* Dolayısıyla bunun yapıldığı periyotta, binanın içinde de çok sayıda insanımız çalışıyor, birisinin canını tehlikeye atmak doğru olmazdı.

* Bu bilimsel testlerin yapılıp, binanın mukavemetinin detaylı olarak ölçülmesine kadarki süreçte belediye binamızı geçici olarak boşaltma kararı verdik.

“BELEDİYEMİZİN FAALİYETLERİNİ EKSİKSİZ SÜRDÜREBİLMESİ İÇİN BİRTAKIM HIZLI ÖNLEMLER ALDIK”

Bu testlerin sonuçlarına göre hasarın az, orta ya da çok olduğuna ilişkin bir karar verileceğini ifade eden Gökçe, şu açıklamayı yaptı:

* Ama bunu detaylı olarak anca laboratuvar çalışmaları ve bilimsel analizler sonucunda bu kararı verebiliriz.

* Bina taşıma işlemi sona mı erecek, güçlendirme mi yapılacak, yeni faaliyetimiz nasıl olacak buna göre karar vereceğiz.

* Ama bu aşamada belediyemizin faaliyetlerini eksiksiz sürdürebilmesi için birtakım hızlı önlemler aldık.

* İZSU binamızın dördüncü katına da başkan ve genel sekreter yerleşti. Genel sekreter yardımcılarımızın da yine İZSU dördüncü katında yerleşebileceği bir düzen kurmaya çalışıyoruz.

“HALKAPINAR BİNAMIZDA ÇALIŞMALAR YERİNDE DEVAM EDECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“Bunun dışında bazı birimlerimizi Kültür Park hollerinde geçici olarak konuşlandırıp, afet ve acil duruma ilişkin işlemlerin sürdürülmesini sağlamak durumundayız” diyen Gökçe, şu ifadeleri kullandı:

* Diğer taraftan Halkapınar binamızda herhangi bir sorun yok. Çalışmalar bulunduğu yerden devam edecek gibi görünüyor.

* Diğer hizmet binalarımızın tümü için de detaylı analizler yine uzmanlar tarafından yapılıyor. Bunların sorun olup olmadığının belirlenmesini hızlıca sağlayacağız.

* Sorun olmayanların bulunduğu yerden hızlıca devam etmesini sağlayacağız birimlerimizin. Sorun olması durumunda da ilave çözümler için alternatifleri kurumumuzun uzmanları çalışıyor.

“ÇOK SAYIDA EMEKÇİMİZ SAHADA GÖREV YAPMAK İSTİYOR”

Gökçe, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

* Şu anda sahada hizmet veren birimlerimizin düzenleri kurulmuş vaziyette.

* Belediyemiz bu anlamda hiç kimsenin endişe etmeyeceği bir şekilde sapa sağlam görevi başında. Bizler görevimizin başındayız.

* Emekçilerimiz görevinin başında. Hatta çok büyük bir sayıda emekçimiz özveriyle sahada görev yapmak da istiyor.

* Tıpkı İzmir'e yardım etmek isteyenlerin büyük bir heyecanla bizi, hesaplarımızı, web sayfalarımızı, sağ olsunlar, kitlemeleri gibi.

* Tüm bunları örgütlemeye ve koordine etmeye çalışıyoruz. Yurttaşlarımızın içi rahat olsun. Endişeli olmasınlar.

* Belediyemiz tüm gücüyle hem afetzedelerin, hem depremden etkilenmiş endişe duyan insanlarımızın, İzmirli yurttaşlarımızın, hem de tüm belediye çalışanlarımızın, emekçilerin arkasındadır.

* Bunların tümünün altından kalkabilecek büyük bir gücü ve dayanışmayı da yine biz örgütleyeceğiz. Sapasağlam ayaktayız.