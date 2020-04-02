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Son dakika… İzmir için ”Acil karantina” çağrısı

Corona virüsü salgını hızla yayılırken, gözlerin çevrildiği merkezlerden biri İzmir oldu. İzmir'in, İstanbul'dan sonra en fazla vaka sayısı görülen il olduğu açıklandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, SÖZCÜ muhabiri Gökmen Ulu'ya kentteki son durumu anlatarak önemli bir çağrıda da bulundu.

Sozcu.com.tr
14:58 -
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SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil’in 11 gün önce yazdıkları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından doğrulandı. SÖZCÜ Haber Muhabiri Gökmen Ulu’nun sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konuda neden sessiz kaldığını açıkladı.

Devletin bilgi saklamasının tedirginliği ve belirsizliği büyüteceğini söyleyen Soyer, İzmir’de en az iki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısı yaptı. Soyer, belediyelerin bağış ve yardımlaşma faaliyetlerini iktidarın yasaklaması hakkında ise “Onlar para derdinde, biz can derdindeyiz” dedi.

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Son güncelleme: 15:01 02.04.2020
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