Son dakika… İzmir için ”Acil karantina” çağrısı

SÖZCÜ Yazarı Yılmaz Özdil’in 11 gün önce yazdıkları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından doğrulandı. SÖZCÜ Haber Muhabiri Gökmen Ulu’nun sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bu konuda neden sessiz kaldığını açıkladı.

Devletin bilgi saklamasının tedirginliği ve belirsizliği büyüteceğini söyleyen Soyer, İzmir’de en az iki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanması çağrısı yaptı. Soyer, belediyelerin bağış ve yardımlaşma faaliyetlerini iktidarın yasaklaması hakkında ise “Onlar para derdinde, biz can derdindeyiz” dedi.