İzmir Müftüsü: Bunu tüm İzmir’e mal etmeyin

İzmir'in çeşitli camilerinde önceki gün Çav Bella adlı şarkının çalınmasının ardından bugün de müzik yayını yapıldı. Bornova ve Bayraklı'daki bazı camilerin hoparlörlerinden, Aşık Mahzuni Şerif'e ait olan ve Selda Bağcan'ın seslendirdiği “Yuh yuh” adlı şarkı çalındı.

İzmir İl Müftülüğü, olay açıklığa kavuşana kadar tedbir amaçlı olarak merkezi ezan sistemine ara verildiğini açıkladı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı provokatif olayın faillerinin bulunması için soruşturma başlattı.

CHP'liler yaşananlara tepki gösterdi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanlığı, olayın faillerinin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

Söz konusu olayla ilgili videoları Twitter'da paylaşanlar arasında yer alan CHP eski İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir ise tutuklandı.

“KANIMIZA DOKUNAN BİR OLAY YAŞADIK”

Habertürk televizyonuna konuk olan İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan, konuyla soruları yanıtladı.

Sözlerine “Bizi üzen kanımıza dokunan bir olay yaşadık” diye başlayan İzmir İl Müftüsü Şükrü Balkan şunları söyledi:

* Bugüne kadar yaşadığımız şahit olduğumuz bir olay değil. Çünkü camiler bizim milletimizin değer verdiği kutsallarımızdır.

* Namaz kılmayan insan da, dindar olmayan insan da her zaman saygı duymuştur. Ondan dolayı böyle bir olayın yaşanması bizi üzdü, kanımıza dokundu açıkçası.

“İZMİR ÜZERİNDE BİR ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR”

* Bu hadisenin bizi üzmesi dışında bir başka boyutu daha var. Bu da bizi ayrıca üzüyor. İzmir özelinde, şehrimizle ilgili yanlış bir algı oluşturulmaya çalışılıyor.

* Dört buçuk milyon kişinin yaşadığı İzmir’de bir ya da bir kaç kişinin yaptığı bu çirkin hadiseyi kimse bütün İzmir’e mal etmesin lütfen. Bu çok büyük bir haksızlık olur.

* İzmir, sevginin saygının, hoşgörünün hakim olduğu bir şehir. Buna da dikkat edilmesi ve bu tür söylemlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Böyle olmasını arzuluyorum.

“SALDIRI PROFESYONELLERİN İŞİ”

Olayla ilgili teknik detayları da paylaşan Balkan, “Konuyla ilgili görüştüğümüz uzmanlar sisteme girmenin imkansız olmadığını ancak sıradan vatandaşların yapabileceği bir işlem olmadığını söyledi. O yüzden bu işi yapanların profesyonel olduğu ifade ediliyor” dedi.

Balkan, ikinci saldırının ardından devamı gelir düşüncesiyle güvenlik sağlanıncaya dek geçici bir süreyle sistemi kapattıklarını da kaydetti.

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