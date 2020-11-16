İzmir Valiliği’nden belediye başkanlarına ve muhtarlara basına konuşma yasağı

İzmir Valiliği’nden gelen yazıyı paylaşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, depremi anlatmak için kimseden onay almayacağını söyledi.

“SİZDEN İCAZET ALACAK DEĞİLİZ”

Yücel, kişisel sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı: “Kriz yaşanır, konuşma! Hak çiğnenir adalet arama!Hırsızlık yapılır görmezden gel! Salgın olur vatandaşa yardım yapma! Bu zihniyetin son ürünü; İzmir'de deprem gerçeğini,İzmirliler için alınacak önlemleri ve yapılacak yardımları konuşmayı, belediye başkanlarımıza yasaklamak oldu. Seçilmiş belediye başkanlarını kendi memuru ya da bürokratı zanneden zihniyet şimdiye kadar anlamadıysa, bir kere daha anlatalım:

İzmir için, deprem gerçeklerini anlatmak için, halkımızla dayanışmak için sizden icazet alacak değiliz. Bu genelge içi boş, devlet geleneğini ayaklar altına alan, zalimlik ve tek adamlık anlayışının bir ürünüdür ve bizler için yok hükmündedir. Belediye başkanlarımız İzmir için çalışmaya, konuşmaya ve gerçekleri paylaşmaya devam edecekler. İlgililere duyurulur!”