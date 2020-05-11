İzmir’de ‘askıda fatura’ için başvurular başladı!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İstanbul'da başlayan “askıda fatura” uygulamasını İzmir'de de hayata geçireceklerini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Büyükşehir Belediyesi, corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşların desteklenmesi amacıyla “askıda fatura” uygulamasının İzmir'de de başladığını açıkladı.

BAŞVURULAR “BİZ İZMİR” İNTERNET SAYFASI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların “Biz İzmir” internet sayfası üzerinden, ödeyemedikleri İZSU faturalarını sisteme kaydedebileceklerini belirtti.

Kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların ise önümüzdeki günlerden itibaren aynı sistem üzerinden askıya çıkan faturalardan dilediğini seçerek ödeme yapabileceği ifade edildi.

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