İzmir’de dehşet evi… Cinayet şüphesi

İzmir'in Karşıyaka ilçesine bağlı Bostanlı Mahallesi'nde iddiaya göre annesi evde olmayan genç arkadaşlarını gece saatlerinde evine davet etti. Dört arkadaş ikamette buluştuktan bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı.

Uyuşturucunun etkisiyle Umur Alp Yörük'ün (23) banyoda bulunan duşu kırdığını, duvarlara kafa attığını ve balkondan atlamak istediğini ileri süren arkadaşları, gencin koridorda hayatını kaybettiğini söyledi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Yörük koridorda hayatının kaybettikten 15 dakika sonra 3 arkadaşın polisi aradıklarını söylemelerine rağmen olay yerinde ve ceset üzerinde yapılan incelemelerde Umur Alp Yörük'ün ölümünün üzerinden yaklaşık 2 saat geçtiğinin belirlendiği ileri sürüldü.

Ayrıca evde bulunan şahıslardan birisinin gencin ölümünün ardından evden ayrıldığını daha sonra ise tekrar olay yerine döndüğünü belirlendi.

VÜCUDU KESİK İÇİNDE

Yörük’ün telefonundan 112'nin aranması ve gençlerin çelişkili ifadelerinin ardından cinayet şüphesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yörük’ün büyük kısmı sırt kısmı olmak üzere vücudunun birçok yerinde de kesik bulunduğu öğrenildi. (İHA)